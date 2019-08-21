Espera longa: novo hospital de Guarapari não tem prazo de inauguração

Projeção do Hospital Cidade Saúde, que será construído em Guarapari Crédito: Divulgação / Prefeitura Guarapari

A população de Guarapari ainda não sabe quando ganhará um hospital com vagas públicas. A expectativa é de que o Hospital Cidade Saúde fique pronto até o final de 2020, mas não existe uma previsão para o início dos atendimentos.

Apesar de ter anunciado que o hospital atenderia toda a população, a administração municipal planeja que a gestão da unidade de saúde seja realizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Essa matéria foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

O processo de escolha da empresa que administrará a unidade hospitalar só acontecerá após o término das obras. Depois disso, será a própria empresa ganhadora da licitação que irá definir quantos dos 143 leitos serão destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Secretaria de Saúde do município.

OBRA

abriu um processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela conclusão da obra. Na ocasião, o Ministério da Saúde destinou 6 milhões para custear o processo. O Hospital Cidade Saúde está sendo construído desde 2010 em parceria com o Governo Federal. No ano passado, a administração municipalNa ocasião, o Ministério da Saúde destinou 6 milhões para custear o processo.

POUCAS VAGAS

Atualmente, os pacientes de Guarapari com quadros de saúde menos urgentes são encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Porém, a unidade só recebe esses casos por um prazo de 48 horas. Depois disso, eles são encaminhados para Vitória, de acordo com disponibilidade.