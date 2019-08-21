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Saúde

Espera longa: novo hospital de Guarapari não tem prazo de inauguração

Obra foi iniciada em 2010 e a expectativa de conclusão é para 2020, mas não existe uma previsão para o início dos atendimentos

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 12:51
Projeção do Hospital Cidade Saúde, que será construído em Guarapari Crédito: Divulgação / Prefeitura Guarapari
A população de Guarapari ainda não sabe quando ganhará um hospital com vagas públicas. A expectativa é de que o Hospital Cidade Saúde fique pronto até o final de 2020, mas  não existe uma previsão para o início dos atendimentos.
Apesar de ter anunciado que o hospital atenderia toda a população, a administração municipal planeja que a gestão da unidade de saúde seja realizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).
Essa matéria foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
O processo de escolha da empresa que administrará a unidade hospitalar só acontecerá após o término das obras. Depois disso, será a própria empresa ganhadora da licitação que irá definir quantos dos 143 leitos serão destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Secretaria de Saúde do município.
OBRA
O Hospital Cidade Saúde está sendo construído desde 2010 em parceria com o Governo Federal. No ano passado, a administração municipal abriu um processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela conclusão da obra. Na ocasião, o Ministério da Saúde destinou 6 milhões para custear o processo.
POUCAS VAGAS
Atualmente, os pacientes de Guarapari com quadros de saúde menos urgentes são encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Porém, a unidade só recebe esses casos por um prazo de 48 horas. Depois disso, eles são encaminhados para Vitória, de acordo com disponibilidade.
A cidade conta com apenas um hospital destinado ao atendimento público. Trata-se do Hospital Infantil Francisco de Assis, que se tornou alvo de investigação do Ministério Público do Espírito Santo após a morte seguidas de bebês entre 2017 e 2019.

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