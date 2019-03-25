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Aumento de 501%

ES tem quase 9 mil casos de dengue registrados até a 1ª quinzena de março

O número, seis vezes maior que o registrado no começo do ano passado, coloca o Espírito Santo entre os estados com maior incidência da doença no país

Publicado em 25 de Março de 2019 às 13:42

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

25 mar 2019 às 13:42
Mosquitos Aedes aegypti, que transmitem zika, dengue e chikungunya Crédito: Divulgação
O Espírito Santo registrou 8.838 casos dengue nos primeiros meses de 2019. O número é seis vezes maior que o registrado no começo do ano passado. Os dados do Ministério da Saúde foram divulgados na manhã desta segunda-feira (25) e dizem respeito aos casos registrados até o dia 16 de março. Neste período, o Estado registrou ainda uma morte provocada pela doença. Os números colocam o Espírito Santo entre os estados com maior incidência da doença no país.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, de janeiro a março de 2018 foram 1.470 casos de dengue no Espírito Santo. O número de casos registrados em 2019 é 501% maior que no ano anterior. O aumento também vale para os casos de Chikungunya e Zika, doenças que também são provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.
ES tem quase 9 mil casos de dengue registrados até a primeira quinzena de março
> Contra mosquitos, três bairros de Vila Velha recebem armadilhas
> Em 100 casas visitadas, quase duas com foco do mosquito da dengue
De janeiro a março de 2018, foram 94 casos de Chikungunya no Estado, enquanto que, em 2019, no mesmo período, foram 186 casos. O número de capixabas com Zika também passou de 30, em 2018, para 92 de janeiro a 16 de março deste ano. 
6º lugar no ranking nacional
Em janeiro, o relatório do Ministério da Saúde já havia mostrado um avanço da doença do Estado, o que colocou o Espírito Santo em 6º lugar no ranking de crescimento da dengue no Brasil. Na época, comparando os meses de janeiro de 2018 e 2019, o aumento já era de 372%. Na frente do ES estavam Tocantins, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

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