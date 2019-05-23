ES tem o maior aumento de desmatamento de Mata Atlântica do país

O Espírito Santo foi o Estado brasileiro que mais aumentou o desmatamento de Mata Atlântica entre 2017 e 2018, segundo dados de um levantamento realizado pela parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Fundação SOS Mata Atlântica. Comparado ao período anterior (2016-2017), houve um crescimento de 316%.
No penúltimo estudo, o Espírito Santo tinha destruído cinco hectares da floresta tropical. Junto do Ceará, o Estado capixaba figurava como o que mais preservou a fauna no período. Porém, no último relatório técnico, esta área subiu para 19 hectares – e o ES caiu, consequentemente, para o quinto lugar no cenário nacional.
ES tem maior aumento de desmatamento de Mata Atlântica do país
Entre os outros oito Estados que também apresentaram uma piora, nenhum chegou a dobrar a área desmatada. Segundo que mais agravou o quadro, Goiás teve um aumento de 75%; seguido por Ceará (56%) e Santa Catarina (52%). A melhora mais significativa no período ficou por conta de Alagoas, que conseguiu diminuir o desmatamento em 97%.
ENTRE OS QUE MENOS DESMATAM
Embora apareça atrás de Ceará (7 ha), Alagoas (8 ha), Rio Grande do Norte (13 ha) e Rio de Janeiro (18 ha), o ES ainda figura entre os Estados classificados no nível de desmatamento zero, no qual entram somente os que desflorestaram menos de 100 hectares – o equivalente a 1 km². Nesta categoria também estão: Paraíba (33 ha), Pernambuco (90 ha), São Paulo (96 ha) e Sergipe (98 ha).
MELHORA NO CENÁRIO BRASILEIRO
Apesar de o desempenho do Espírito Santo ser o pior na comparação entre os últimos dois períodos estudados, o desmatamento em âmbito nacional caiu 9,3%. Em 2016-2017, o Brasil havia destruído 125 km² da floresta tropical; já em 2017-2018, foram 113 km² – o menor número já registrado desde 1985.
De acordo com a coordenadora técnica do estudo e pesquisadora do INPE, Ieda Del’Arco Sanches, esta é a primeira vez que o desmatamento diminuiu em dois anos consecutivos, desde 2010-2011, quando o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica passou a ser feito anualmente.
O RELATÓRIO
Ao todo, o Atlas da Mata Atlântica avaliou 17 estados brasileiros, totalizando uma área superior a 130 milhões de hectares. Por causa de nuvens, o estudo não conseguiu avaliar 3% deste território e outros 10% também ficaram comprometidos. Segundo os resultados, restam 16,2 hectares de florestas nativas, o que equivale a apenas 12,4% da área original do bioma.
Já mais especificamente em relação ao Espírito Santo, o levantamento não pode analisar 8% do território estadual, que está todo dentro da área mapeada pela Lei da Mata Atlântica, usada como base para o atlas. Quatro áreas concentraram o maior desmatamento no período de 2017-2018; porém, estas não foram identificadas por municípios.
A IMPORTÂNCIA DA MATA ATLÂNTICA
De acordo com a diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota, o bioma estudado abrange cerca de 15% do território brasileiro e abriga cerca de 72% da população. “Essa floresta possibilita atividades essenciais para a nossa economia, como agricultura, pesca, geração de energia, turismo e lazer”, explicou.
Há também a incontestável importância para a fauna do país. “Mais de 60% das espécies de animais ameaçados de extinção do Brasil estão na Mata Atlântica. São 992 tipos de aves; 289 mamíferos e 350 peixes, por exemplo”, disse. “Além das mais de 15 mil espécies de plantas, das quais 8 mil só existem nessa floresta”, completou.