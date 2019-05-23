ES tem o maior aumento de desmatamento de Mata Atlântica do país

Crédito: Arquivo | GZ

Espírito Santo foi o Estado brasileiro que mais aumentou o desmatamento de Mata Atlântica entre 2017 e 2018, segundo dados de um levantamento realizado pela parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Fundação SOS Mata Atlântica. Comparado ao período anterior (2016-2017), houve um crescimento de 316%. foi o Estado brasileiro que mais aumentou o desmatamento deentre 2017 e 2018, segundo dados de um levantamento realizado pela parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () e a Fundação SOS Mata Atlântica. Comparado ao período anterior (2016-2017), houve um crescimento de 316%.

No penúltimo estudo, o Espírito Santo tinha destruído cinco hectares da floresta tropical. Junto do Ceará, o Estado capixaba figurava como o que mais preservou a fauna no período. Porém, no último relatório técnico, esta área subiu para 19 hectares – e o ES caiu, consequentemente, para o quinto lugar no cenário nacional.

Your browser does not support the audio element. ES tem maior aumento de desmatamento de Mata Atlântica do país

Entre os outros oito Estados que também apresentaram uma piora, nenhum chegou a dobrar a área desmatada. Segundo que mais agravou o quadro, Goiás teve um aumento de 75%; seguido por Ceará (56%) e Santa Catarina (52%). A melhora mais significativa no período ficou por conta de Alagoas, que conseguiu diminuir o desmatamento em 97%.

ENTRE OS QUE MENOS DESMATAM

Embora apareça atrás de Ceará (7 ha), Alagoas (8 ha), Rio Grande do Norte (13 ha) e Rio de Janeiro (18 ha), o ES ainda figura entre os Estados classificados no nível de desmatamento zero, no qual entram somente os que desflorestaram menos de 100 hectares – o equivalente a 1 km². Nesta categoria também estão: Paraíba (33 ha), Pernambuco (90 ha), São Paulo (96 ha) e Sergipe (98 ha).

MELHORA NO CENÁRIO BRASILEIRO

Apesar de o desempenho do Espírito Santo ser o pior na comparação entre os últimos dois períodos estudados, o desmatamento em âmbito nacional caiu 9,3%. Em 2016-2017, o Brasil havia destruído 125 km² da floresta tropical; já em 2017-2018, foram 113 km² – o menor número já registrado desde 1985.

De acordo com a coordenadora técnica do estudo e pesquisadora do INPE, Ieda Del’Arco Sanches, esta é a primeira vez que o desmatamento diminuiu em dois anos consecutivos, desde 2010-2011, quando o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica passou a ser feito anualmente.

O RELATÓRIO

Ao todo, o Atlas da Mata Atlântica avaliou 17 estados brasileiros, totalizando uma área superior a 130 milhões de hectares. Por causa de nuvens, o estudo não conseguiu avaliar 3% deste território e outros 10% também ficaram comprometidos. Segundo os resultados, restam 16,2 hectares de florestas nativas, o que equivale a apenas 12,4% da área original do bioma.

Já mais especificamente em relação ao Espírito Santo, o levantamento não pode analisar 8% do território estadual, que está todo dentro da área mapeada pela Lei da Mata Atlântica, usada como base para o atlas. Quatro áreas concentraram o maior desmatamento no período de 2017-2018; porém, estas não foram identificadas por municípios.

A IMPORTÂNCIA DA MATA ATLÂNTICA

De acordo com a diretora-executiva da SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota, o bioma estudado abrange cerca de 15% do território brasileiro e abriga cerca de 72% da população. “Essa floresta possibilita atividades essenciais para a nossa economia, como agricultura, pesca, geração de energia, turismo e lazer”, explicou.