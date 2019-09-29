Enterro de vítimas de acidente de carro em represa será nesta segunda

Acidente em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução

o carro que caiu na represa do Rio Bonito, em Recreio, Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana. A mulher dele, a lavradora Suelen Nitz, 24, e a irmã de Dazio, a doméstica Agnelda Schroeder, 37, também estavam no carro e morreram no acidente. O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã deste domingo (29), o corpo do lavrador Dazio Schroeder, de 25 anos, que dirigia, na Região Serrana. A mulher dele, a lavradora Suelen Nitz, 24, e a irmã de Dazio, a doméstica Agnelda Schroeder, 37, também estavam no carro e morreram no acidente.

Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e liberado na tarde deste domingo. O velório dos três será realizado a partir das 20 horas na Casa Mortuária do centro de Santa Maria de Jetibá, e o enterro vai ser realizado na manhã desta segunda-feira (30), no Cemitério de Santa Maria de Jetibá, ao lado do local do velório. De acordo com a secretária Camila Carla de Souza, de 24 anos, irmã de Suelen, o corpo de Dazio foi levado para o, em Vitória, e liberado na tarde deste domingo. O velório dos três será realizado a partir das 20 horas na Casa Mortuária do centro de Santa Maria de Jetibá, e o enterro vai ser realizado na manhã desta segunda-feira (30), no Cemitério de Santa Maria de Jetibá, ao lado do local do velório.

O ACIDENTE

De acordo com a secretária Camila Carla de Souza, 24 anos, irmã de Suelen, Dazio saiu do bairro São Luíz, onde morava, dirigindo um Fiat Strada até Recreio, onde os pais moram. Como o veículo só possui dois bancos e carroceria atrás, Camila não sabe dizer se Suelen e Agnelda estavam sentadas juntas no banco do carona ou se uma delas estava na parte de trás do veículo.

"Depois de irem na casa dos pais de Dazio levar as compras, eles passaram pela ponte da represa, em direção a Santa Maria. A ponte só tem capacidade para um único veículo por vez e testemunhas contam que quando Dazio foi passar deu de frente com um carro. Ele tentou frear, mas perdeu o controle e caiu na água", afirma.

Populares afirmam que Suelen e Agnelda conseguiram sair do veículo, mas como não sabiam nadar, acabaram se afogando. Já Dazio ficou preso dentro do carro e afundou. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas neste sábado porque escureceu, mas localizou o corpo de Dazio na manhã desde domingo.

Camila Carla de Souza, irmã de Suelen Crédito: Elis Carvalho

FAMÍLIA DESCOBRIU ACIDENTE PELO CELULAR

Camila conta ficou sabendo do acidente após receber fotos em um grupo de WhatsApp. Ao ir no local ver o que estava acontecendo, descobriu que a irmã era umas das vítimas.

"Quando cheguei, vi parte do carro e desconfiei. Perguntei e os policiais confirmaram que minha irmã estava entre as vítimas. A minha ficha ainda não caiu. Foi um choque muito grande. Eu amo muito minha irmã. Ela era meiga, carinhosa...Estamos muito abalados", disse, sem conseguir conter o choro.