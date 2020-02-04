Por que cuidar do planeta pode evitar o aparecimento de novos vírus?

Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

Um vírus transmitido de animal para seres humanos, capaz de se espalhar rapidamente. A definição pode ser atribuída ao novo coronavírus - que surgiu na China e já se espalhou por quatro continentes -, mas também a vírus como o ebola, a febre amarela, a influenza e até o HIV. Mas, afinal, por que novos vírus, como esses, aparecem?

A resposta tem a ver com a forma como lidamos com a nossa casa: o planeta. Segundo Crispim Cerutti Júnior, infectologista e professor da Ufes , o surgimento de novos vírus está ligado ao que muitos cientistas chamam de "saúde única".

"O equilíbrio do estado de saúde das populações humanas está relacionado às condições ambientais e ao estado de preservação das espécies animais e vegetais. O crescimento excessivo das populações humanas acaba demandando mais recursos do planeta. Lidar com os recursos de forma descuidada gera vírus como esse coronavírus", explica o professor.

CRESCIMENTO POPULACIONAL X SURGIMENTO DE DOENÇAS

De acordo com o professor, desde os anos 1970, o surgimento de "agentes patogênicos", capazes de provocar doenças infecciosas, têm crescido de forma expressiva e preocupante. Para ele, o surgimento de novos vírus e doenças está diretamente ligado ao crescimento da população mundial.

"Na medida em que a população humana aumenta, ela precisa ocupar maiores espaços e, com isso, estabelecer inter-relação com novos ambiente e novas espécies de animais e vegetais. Essas novas relações fazem com que micro-organismos desses novos ambientes e dessas espécies vegetais e animais que os humanos têm contato, acabem se transformando em agentes de doença. Grande parte dos vírus têm sua origem remotamente, ou recorrentemente, nos aninais", afirma.

POR QUE AS DOENÇAS SE ESPALHAM RAPIDAMENTE?

O crescimento da população e sua expansão para novas áreas geográficas também proporciona que novos vírus, como o coronavírus, se espalhem mais rápido. Mais pessoas vivem em contato próximo com animais selvagens e domésticos, o que possibilita que as doenças passem entre animais e pessoas. Além disso, as pessoas estão, cada vez mais, em deslocamento pelo mundo.

"A população cresce, ocupa mais espaços, invade territórios antes próprios da natureza. E ao lado disso, o deslocamento polucional no mundo tem sido cada vez mais rápido. Doenças que antes ficariam restritas a uma área pequena, hoje ganham alcance internacional. Quantos brasileiros vivem na China? Quantas pessoas a gente conhecem que viajam ou estão fora do país?", avalia.

É POSSÍVEL EVITAR O SURGIMENTO DE NOVOS VÍRUS?

Com as mudanças climáticas e o aumento do uso indevido da terra, como desmatamento e práticas agrícolas intensivas, a tendência é que novos vírus e doenças continuem a aparecer. Na visão do professor e infectologista, a saída para melhorar esse quadro passa por duas questões fundamentais: desenvolvimento sustentável e responsabilidade social.

"A gente precisa criar formas construtivas de relacionamento com o meio ambiente. Formas de produção necessárias ao ser humano que não desrespeitem a estrutura do meio ambiente. A gente precisa aprender a lidar com o ambiente de forma construtiva", defende.

Até a desigualdade social facilita o surgimento de doenças. "É necessário inclusão social. Pessoas em condições adversas de vida estão mais exposta ao risco, são mais facilmente infectadas por vírus. As coisas vão melhorar à medida que a gente tiver moradias melhores, condições melhores de saneamento e uma forma higiênica de lidar com os alimentos", esclarece.

Em resumo: o planeta é a nossa casa, cuidar dele é cuidar de nós.