Ensaios técnicos no Sambão vão ter som e iluminação de espetáculo

Abram alas porque a melhor semana do pré-carnaval vai começar! Os ensaios técnicos começam na próxima segunda-feira (11), para a alegria de toda a comunidade do samba. Se engana quem acha que as escolas vão ao Sambão apenas para acertar detalhes para o grande dia. Os ensaios técnicos viraram verdadeiros espetáculos nos últimos anos, com direito a fantasias especiais, produções de luxo de destaques e rainhas e as baterias tocando com toda garra, como se fosse o dia do desfile!

É justamente por isso que a Liga do Grupo Especial (Liesge) decidiu investir na iluminação e no som da avenida para os ensaios técnicos. A estrutura já está instalada no Sambão do Povo e vai ficar lá até o desfile. Antes, o povo do samba sofria com a falta de iluminação, sobretudo na altura da primeira cabine de jurados, e uma sonorização precária – problemas que agora prometem ser resolvidos com as novas instalações.

QUASE UM DESFILE

O presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, disse que a pretensão da liga é de que, em um prazo de dois a três anos, os ensaios tenham uma estrutura bem parecida com a dos desfiles. “Nos últimos anos, os ensaios técnicos viraram um evento particular dentro do Carnaval de Vitória. Por isso, ter a mesma iluminação e som do dia do desfile vai ser muito bom para as escolas”, detalhou.

PRETENSÃO

À coluna, Edvaldo declarou que a liga tem planos para realizar o sonho de muitos sambistas: o desfile das campeãs do Carnaval de Vitória. “Outro projeto que temos é fazer o desfile das campeãs. Mas isso depende do andamento, de como será o retorno financeiro daqui pra frente. Também depende da vontade das escolas. Não adianta só a Liga querer”, enfatizou.

É SEMANA QUE VEM!

Então, para quem quer acompanhar os ensaios técnicos, aqui vai a agenda: na segunda-feira (11), ensaiam Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte; na terça (12), Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Andaraí; quarta-feira (13) é dia de Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara. Na quinta-feira (14), a festa fica por conta de Barreiros, Pega no Samba e Novo Império. O folião está liberado para descansar na sexta-feira (15), que não vai ter ensaios. A agenda encerra no sábado (16) com chave de ouro: São Torquato, Unidos da Piedade e a atual campeã MUG.

É PARA COMEMORAR!

Também estão confirmados os ensaios técnicos na Sapucaí, no Rio de Janeiro! O anúncio foi feito em cima da hora e pegou muita gente de surpresa, já que começa amanhã. As primeiras escolas a ensaiarem são Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca. As últimas são Paraíso do Tuiuti e da campeã Beija-Flor, que ensaiam no dia 24, um domingo.

SAPATINHO DE BAMBA

Quem está todo prosa é Jace Theodoro. O cronista ganhou um mimo de Bete Caseira, da Velha Guarda da Novo Império: um sapato bicolor do mesmo modelo que os baluartes da escola vão usar no desfile. Jace já foi mestre de cerimônias da velha guarda imperiana e criou laços com os que fizeram e fazem a história da escola. Para retribuir o carinho, ele vai usar o presente na transmissão dos desfiles do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta. Puro luxo!

AOS RITMISTAS