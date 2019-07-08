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Acidente

Engavetamento entre seis veículos deixa ferido na Terceira Ponte

A vítima foi socorrida, mas não há informações sobre o estado de saúde dela

Publicado em 

08 jul 2019 às 17:50

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 17:50

Engavetamento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Crédito: Ouvinte CBN | Mariane Pinhal
Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou uma pessoa ferida na Terceira Ponte na tarde desta segunda-feira (08).
A vítima foi socorrida por uma ambulância da Rodosol, concessionária que administra a via, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido ao acidente, o trânsito esteve congestionado no sentido Vila Velha. A lentidão também comprometeu o tráfego na Avenida Nossa Senhora da Penha e nas ruas Clóvis Machado, Ducka de Aguiar e Almirante Soído, no sentido ponte. A via foi liberada por volta das 15h15.
> Entre acidentes e crimes, 13 pessoas morreram no final de semana no ES

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