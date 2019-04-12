  Engajetamento e carros quebrados complicam trânsito até Vitória
Cariacica e Vila Velha

Engavetamento e carros quebrados complicam trânsito até Vitória

Os acessos à Cinco Pontes por São Torquato ainda tem muita lentidão. Na Segunda Ponte, o fluxo intenso de carros é o que causa maior trânsito

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 12:31

Trânsito muito complicado nos acessos à Segunda Ponte e Cinco Pontes Crédito: Ouvinte CBN Vitória/Carlos Henrique Marques
Engavetamento e carros quebrados complicam o trânsito para quem vem de Cariacica e Vila Velha via Segunda Ponte e Cinco Pontes. O tráfego ainda apresenta lentidão para quem quer chegar à Vitória.
Um engavetamento entre três veículos em São Torquato, no acesso à Cinco Pontes, não deixou feridos mas ainda prejudica o trânsito no local, sentido Vitória. Segundo internautas, os veículos já foram removidos, mas o tráfego ainda não foi normalizado e está muito lento desde os acessos à ponte pela Avenida Senador Robert Kênnedy, em Cobi de Baixo, Vila Velha.
Internautas informaram que, por volta das 8h, um carro quebrado na subida da Segunda Ponte, no sentido Vitória, complicou o trânsito no local. O incidente chegou a afetar o fluxo na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que já apresenta melhora.
Mais cedo, outro carro quebrado, desta vez no vão central da Segunda Ponte, também prejudicou o trânsito. O veículo já foi removido e, neste momento, o fluxo intenso de veículos é que causa lentidão para quem quer chegar à Capital.

Recomendado para você

Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo

