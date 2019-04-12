Engavetamento e carros quebrados complicam trânsito até Vitória

Engavetamento e carros quebrados complicam o trânsito para quem vem de Cariacica e Vila Velha via Segunda Ponte e Cinco Pontes. O tráfego ainda apresenta lentidão para quem quer chegar à Vitória.
Um engavetamento entre três veículos em São Torquato, no acesso à Cinco Pontes, não deixou feridos mas ainda prejudica o trânsito no local, sentido Vitória. Segundo internautas, os veículos já foram removidos, mas o tráfego ainda não foi normalizado e está muito lento desde os acessos à ponte pela Avenida Senador Robert Kênnedy, em Cobi de Baixo, Vila Velha.
Internautas informaram que, por volta das 8h, um carro quebrado na subida da Segunda Ponte, no sentido Vitória, complicou o trânsito no local. O incidente chegou a afetar o fluxo na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que já apresenta melhora.
Mais cedo, outro carro quebrado, desta vez no vão central da Segunda Ponte, também prejudicou o trânsito. O veículo já foi removido e, neste momento, o fluxo intenso de veículos é que causa lentidão para quem quer chegar à Capital.