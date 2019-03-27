Emescam não vai mais utilizar o Enem como parte da seleção do Vestibular de Medicina Crédito: Divulgação

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória ( Emescam ) não vai mais utilizar a nota do Enem como parte do processo seletivo para as vagas do curso de Medicina. A mudança já vale para o vestibular de 2020, com prova prevista para acontecer em outubro.

No novo modelo de seleção, as provas serão divididas em duas etapas: a primeira fase, de caráter classificatório e eliminatório, com prova objetiva de múltipla escolha, e a segunda fase com prova discursiva e redação.

Por nota, a faculdade justificou a mudanças como forma de "readequar os prazos para realização das matrículas e dos procedimentos acadêmicos necessários para início do período letivo".

Your browser does not support the audio element. Emescam abandona o Enem e terá vestibular de Medicina em duas etapas

Enem foi utilizado por dois anos

O Exame Nacional do Ensino Médio foi utilizado como critério de seleção pela Emescam por dois anos, em 2018 e 2019. Nesse período, a faculdade utilizava as notas do Enem e fazia uma segunda etapa com provas apenas de Biologia e Química.

As mudanças não valem para o Vestibular de Medicina 2019/2, com prova marcada para o dia 16 de junho. Para esse processo seletivo valem as mesmas regras do processo seletivo 2019/1, com utilização da nota do Enem de 2018.