Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Emescam abandona o Enem e terá vestibular de Medicina em duas etapas
Mudanças

Emescam abandona o Enem e terá vestibular de Medicina em duas etapas

No novo modelo de seleção, as provas serão divididas em duas etapas, com provas objetivas e discursivas

Publicado em 27 de Março de 2019 às 14:19

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

27 mar 2019 às 14:19
Emescam não vai mais utilizar o Enem como parte da seleção do Vestibular de Medicina Crédito: Divulgação
A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) não vai mais utilizar a nota do Enem como parte do processo seletivo para as vagas do curso de Medicina. A mudança já vale para o vestibular de 2020, com prova prevista para acontecer em outubro.
No novo modelo de seleção, as provas serão divididas em duas etapas: a primeira fase, de caráter classificatório e eliminatório, com prova objetiva de múltipla escolha, e a segunda fase com prova discursiva e redação.
Por nota, a faculdade justificou a mudanças como forma de "readequar os prazos para realização das matrículas e dos procedimentos acadêmicos necessários para início do período letivo".
Emescam abandona o Enem e terá vestibular de Medicina em duas etapas
Enem foi utilizado por dois anos
O Exame Nacional do Ensino Médio foi utilizado como critério de seleção pela Emescam por dois anos, em 2018 e 2019. Nesse período, a faculdade utilizava as notas do Enem e fazia uma segunda etapa com provas apenas de Biologia e Química.
As mudanças não valem para o Vestibular de Medicina 2019/2, com prova marcada para o dia 16 de junho. Para esse processo seletivo valem as mesmas regras do processo seletivo 2019/1, com utilização da nota do Enem de 2018.
A primeira etapa do Vestibular de Medicina 2020/1, com as novas regras, será realizado no dia 27 de outubro. O edital completo ainda não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados