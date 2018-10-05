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Crise Hídrica

Em uma semana, duas cidades do ES anunciam rodízio de água

O Rio Santa Maria, que abastece São Roque do Canaã, e o córrego Manteninha, que fornece água para Mantenópolis, estão em estado crítico devido à falta de chuva na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 21:37

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 21:37

Crédito: Fernando Madeira | GZ
Em intervalo de uma semana, duas cidades capixabas começaram a fazer o racionamento de água devido à falta de chuva em algumas regiões do Espírito Santo. O Rio Santa Maria, que abastece São Roque do Canaã, e o córrego Manteninha, que fornece água para Mantenópolis, estão em estado crítica.
Em entrevista à TV Gazeta, o diretor da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Amadeu Weltler, explicou que o racionamento em São Roque do Canaã  que começou na última terça-feira (2)  foi realizado como forma de prevenção. Ele afirmou que na localidade há uma barragem que possui 95% de água reservada. "A gente está fazendo preventivamente pra ter segurança pra chegar no período úmido sem esvaziar a barragem", explicou.
Já em Mantenópolis, o desabastecimento começou na quarta-feira (3) e deve seguir por tempo indeterminado. De acordo com a Cesan, o controle de gastos é necessário porque o Córrego Manteninha chegou ao nível crítico de captação devido ao longo período sem chuva na região. O racionamento vai acontecer no período das 11h às 16 horas, até que se regularize o nível do córrego.
RISCO DE RACIONAMENTO EM SANTA TERESA
O diretor da Cesan acredita que há a possibilidade de racionamento em Santo Antônio do Canaã, distrito de Santa Teresa. Ele descartou a chance de desabastecimento nas demais cidades do Espírito Santo. "Nesse momento nós temos o fornecimento garantido", finalizou. 
 

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