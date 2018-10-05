Em uma semana, duas cidades do ES anunciam rodízio de água

Já em, o desabastecimento começou na quarta-feira (3) e deve seguir por tempo indeterminado. De acordo com a Cesan, o controle de gastos é necessário porque oManteninha chegou ao nível crítico de captação devido ao longo período sem chuva na região. O racionamento vai acontecer no período das 11h às 16 horas, até que se regularize o nível do córrego.