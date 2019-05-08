Chuva na Orla de Camburi, em Vitória, nesta quarta-feira (08). O tempo nublado tampou a visão da praia Crédito: Internauta | Gazeta Online

Prevista na última segunda-feira (6), a frente fria que deveria chegar ao Espírito Santo deu as caras nesta quarta-feira (8). De acordo com o Climatempo, a chuva que atingiu o Estado pela manhã deixou os maiores registros de acumulado, contabilizados durante seis horas, em alguns bairros da Serra e também em Alfredo Chaves, região Sul do Estado.

O maior registro de acúmulo foi em Cidade Continental, na Serra, com 46,2 milímetros; seguido por Alfredo Chaves, região Sul, com 31,4 mm; depois Jacaraípe, com 25,9 mm e Novo Horizonte, com 16,1 mm, também na Serra.

Your browser does not support the audio element. Em 6 horas, bairro da Serra registra 46 milímetros de chuva nesta quarta

SISTEMA PASSAGEIRO

A frente fria sobre o Estado ajudou a aumentar a nebulosidade e as chuvas em várias regiões, mas o sistema já esta no oceano e na altura da Bahia. Os ventos sobre o ES devem mudar de direção, o que ajuda a espalhar mais umidade sobre a maioria das áreas capixabas.

Ainda para esta quarta-feira (8), toda a faixa leste e o centro-sul do Espírito Santo tem um dia com muitas nuvens, temperatura amena e chuva moderada a qualquer hora do dia. Nas cidades que fazem divisa com Minas Gerais o sol aparece mais forte e as pancadas de chuva isoladas acontecem a partir da tarde e podem vir acompanhadas de raios.

O SOL VAI VOLTAR

Ainda de acordo com o Climatempo, para o restante da semana, a tendência é que o ar seco e quente volte a ganhar força de novo sobre o Espírito Santo. A nebulosidade diminui, o sol volta a predominar e a temperatura sobe.

ENTENDA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO