Educação pública: Ciência em destaque

A Feira de Ciências é a principal atividade do ano da Escola Estadual Gisela Salloker Fayet, localizada no distrito de Paraju, em Domingos Martins – a melhor pública do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio. Baseada na metodologia de soluções de problemas, a feira envolve os estudantes desde o 6º ano do ensino fundamental. Entre os trabalhos de destaque do ano passado está uma pulseira emergencial para portadores de epilepsia.

Desenvolvida pela estudante do 9º ano Helen Cristiny Klipel, 14, a pulseira é usada pelo portador da doença e seu cuidador, que é acionado imediatamente nos momentos de crise. A escola aposta na valorização das propostas dos alunos para despertar o interesse pelos estudos.

A epilepsia é uma doença que necessita de cuidados específicos principalmente pelas convulsões inesperadas que podem surgir, e a pulseira auxilia na comunicação. Ela é composta por alguns dispositivos que identificam a convulsão e emitem um sinal para alertar que a pessoa com a doença precisa de cuidados”, explica a estudante, que espera comercializar a ideia.

MUDANÇA

A Feira de Ciências é executada há anos na escola, e ao longo do tempo passou por reformulações para atender e estimular o desenvolvimento do aprendizado dos estudantes. As primeiras feiras eram reprodutivas – ou seja, traziam produtos e ideias que eram novidade, mas já existiam no mercado. Mas, nos últimos tempos, elas passaram a ser eventos de apresentação de inovações dos alunos.

“Eu estou aqui há dez anos e lembro que a primeira feira era completamente diferente. Fomos percebendo ao longo dos anos que a criatividade se perdeu. Naquele formato, eles utilizavam a tecnologia para pesquisa, mas era tudo meramente reprodutivo. Não despertava a criatividade”, relembra o professor de Geografia José Claudio Pereira.

SUCESSO

Outro caso de sucesso entre as inovações criadas pelos alunos está um protótipo para reduzir os impactos ambientais das carvoarias da região. O projeto consiste em um tubo de PVC que transforma a fumaça que sai da carvoaria em fumaça líquida. O líquido é tratado, filtrado e transformado em condimento para carnes.

“Aqui tem muita carvoaria, e um dos objetivos da feira é reduzir impactos ambientais e gerar renda. Eles tinham que pensar em como reduzir a emissão de gases. Esse trabalho venceu a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia e foi para uma feira internacional que aconteceu na Índia. Eles venceram o prêmio de redução de impacto”, diz, com orgulho, a diretora Josilene Erlacher Werneck Machado. O trabalho foi publicado em 80 países.

Além da Feira de Ciências, a escola investe em visitas a locais históricos e pesquisa de campo. Veja abaixo algumas imagens da escola Gisela Salloker Fayet e também da escola José Roberto Christo, do interior de Afonso Cláudio, a melhor pública do Estado no Ideb do ensino fundamental.

ESCOLA E ATIVIDADES EM FOTOS

Alunos da Escola Estadual Gisela Salloker Fayet em atividades de campo em falésias e ruínas antigas. Crédito: Marcelo Prest

Afonso Cláudio Cristo Crédito: Marcelo Prest





grupo de alunos da Gisela Salloker Fayet em atividade com notebooks Crédito: Marcelo Prest





Professora em sala de aula da José Roberto Christo, no interior de Afonso Cláudio Crédito: Marcelo Prest