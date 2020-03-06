Edital para construção de túnel em Carapina sai no mês que vem

As obras devem desafogar o trânsito na BR 101 e melhorar um dos acessos ao Bairro de Fátima e a Jardim de Camburi Crédito: Google Street View

governo do Estado vai lançar em abril o edital de Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para construção de um túnel em Carapina, na Serra. As empresas interessadas terão um mês para apresentar suas propostas e, a partir da seleção, em torno de seis meses para elaborar o projeto de execução da obra.

No edital, está previsto um túnel, mas a empresa vencedora pode optar por outra estrutura, como um viaduto, desde que ofereça solução para os problemas de congestionamento da região, e melhore um dos acessos ao Bairro de Fátima e adjacências, também na Serra, e a Jardim Camburi, em Vitória.

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Pelo anteprojeto do governo, o túnel ficaria um pouco depois do Vitória Apart Hospital, no sentido Serra-Vitória, já na descida. Em cima, fica a BR 101 e, por baixo, a nova entrada para os bairros e o retorno. O semáforo de três tempos daquela região será eliminado.