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Nova obra

Edital para construção de túnel em Carapina sai no mês que vem

Na região da BR 101, a empresa vencedora poderá optar também por construir um viaduto para melhorar o fluxo de veículos

Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 14:33
As obras devem desafogar o trânsito na BR 101 e melhorar um dos acessos ao Bairro de Fátima e a Jardim de Camburi Crédito: Google Street View
governo do Estado vai lançar em abril o edital de Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para construção de um túnel em Carapina, na Serra. As empresas interessadas terão um mês para apresentar suas propostas e, a partir da seleção, em torno de seis meses para elaborar o projeto de execução da obra. 
No edital, está previsto um  túnel, mas a empresa vencedora pode optar por outra estrutura, como um viaduto, desde que ofereça solução para os problemas de congestionamento da região, e melhore um dos acessos ao Bairro de Fátima e adjacências, também na Serra, e a Jardim Camburi, em Vitória.

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Pelo anteprojeto do governo, o túnel ficaria um pouco depois do Vitória Apart Hospital, no sentido Serra-Vitória, já na descida. Em cima, fica a BR 101 e, por baixo, a nova entrada para os bairros e o retorno. O semáforo de três tempos daquela região será eliminado. 
O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que, após a execução do projeto, a empresa vencedora terá em torno de dois anos para concluir a obra. O  valor ainda não foi estimado porque ainda podem ser feitas adequações no edital do governo. 

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