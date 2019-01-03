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Acidente

Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na BR 101 em Iconha

Trânsito está interditado desde 11h. Os feridos foram transferidos para a Santa Casa de Cachoeiro, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 17:08

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 jan 2019 às 17:08
O acidente aconteceu por volta das 12h desta quinta-feira (3) Crédito: Alan Gonçalves | Internauta
Um caminhão tombou no final da manhã desta quinta-feira (3) no quilômetro 379 da BR 101, na altura de Iconha, por volta das 11h.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), que esteve próximo ao local e se deslocou imediatamente para auxiliar no socorro, as duas vítimas (o condutor do caminhão e a passageira) foram levadas para a Santa Casa de Cachoeiro, em Cachoeiro de Itapemirim.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Eco101, empresa que administra a rodovia, informou que a pista do sentido Rio de Janeiro está interditada e o tráfego segue por desvio no trecho. A concessionária ainda pede atenção dos motoristas à sinalização.
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