Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na BR 101 em Iconha

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), que esteve próximo ao local e se deslocou imediatamente para auxiliar no socorro, as duas vítimas (o condutor do caminhão e a passageira) foram levadas para a Santa Casa de Cachoeiro, em Cachoeiro de Itapemirim.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Eco101, empresa que administra a rodovia, informou que a pista do sentido Rio de Janeiro está interditada e o tráfego segue por desvio no trecho. A concessionária ainda pede atenção dos motoristas à sinalização.
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