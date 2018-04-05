Doze equipes retomam as buscas por médica cardiologista desaparecida

Bombeiros buscam a médica Jaqueline Colodetti, que desapareceu em Viana Crédito: Caique Verli

pela médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desaparecida desde a tarde desta terça-feira (3). Doze equipes formadas por voluntários, cães, polícia e bombeiros retomaram na manhã desta quinta (05) as buscas

Cerca de 40 pessoas, divididas em cinco equipes de voluntários, cinco equipes do Corpo de Bombeiros, duas equipes de cães e uma equipe de investigação da polícia que está dando apoio, participam das buscas nesta manhã.

As 7h20 da manhã desta quinta, uma reunião foi realizada no batalhão de Marechal Floriano para definir o perímetro de busca. Por volta de 8h os grupos começaram a procura.

PERÍMETRO

Um grupo sairá de Marechal Floriano, passando por todos os pontos onde a médica pode ter transcorrido, até Venda Nova do Imigrante, verificando todas as câmeras de segurança dos postos de gasolina. Não podemos descartar a possibilidade de ela ter pegado carona com algum caminhoneiro ou qualquer carro, disse o coronel Amaral, do Corpo de Bombeiros.

Outro grupo fará uma varredura permanente entre Marechal Floriano e Domingos Martins, porque houve a informação de que moradores teriam visto alguém com as mesmas características da médica na noite desta quarta (4).

Quatro equipes farão uma varredura detalhada a pé, por toda a região de Biriricas, em Domingos Martins, que foi o último local onde a cardiologista pode ter sido vista.

Uma empresa da região, que realiza passeios de bote (rafting) se dispôs a ajudar nas buscas junto com uma equipe de bombeiros em barcos, pelo Rio Jucu. O grupo sairá do leito do rio, na área de Santa Isabel, em Domingos Martins, até a ponte do Rio Jucu, onde o carro de Jaqueline foi encontrado abandonado.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

O serviço de inteligência da Polícia Militar já analisa as imagens de câmeras de segurança da região para tentar encontrar o paradeiro de Jaqueline. A PM já tem em mãos imagens de câmeras de restaurantes e postos de gasolina da BR 262, de Biriricas, em Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante.

A polícia está tendo dificuldades para analisar as imagens devido à falta de iluminação na pista, que dificulta a identificação das pessoas que passam pela BR 262.

Agora, a polícia irá atrás das câmeras de segurança instaladas até a divisa de Minas Gerais para ver se a médica pegou carona com alguém na estrada.

O CASO

Médica Jaqueline Colodetti vestia calça jeans e blusa marrom ao deixar prédio onde mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos, desapareceu nesta terça-feira (03) quando voltava de Domingos Martins, na Região Serrana, para Campo Grande, em Cariacica, onde mora.

Segundo a irmã da médica, Vera Lucia, um caseiro de um sítio viu Jaqueline pela última vez dentro do carro dela, um Kia Sportage branco, em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. Ele contou que a médica ficou parada dentro do veículo durante cerca de duas horas, entre 14h e 16h.

O carro foi encontrado fechado e com as chaves dentro, caídas no chão. Nele foram encontrados todos os documentos e o jaleco da cardiologista. A família acredita que ela se sentiu mal e teve um apagão.

Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato com Vera Lucia pelo telefone (27) 99946-4528.