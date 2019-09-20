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Dono de loja na Vila Rubim: "O consolo é que nenhuma vida foi perdida"

Incêndio destruiu loja e galpão. Estab
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 set 2019 às 16:53

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 16:53

O dono da loja, de blusa cinza e pulseira azul Crédito: Carlos Alberto Silva
Amparado por familiares, funcionários e amigos, o dono da loja de couros, tecidos e decorações que foi atingida por um incêndio na Vila Rubim, no Centro de Vitória, agradeceu a Deus por ninguém ter ficado ferido durante a ocorrência desta sexta-feira (20).
> Fotojornalismo: o incêndio que destruiu loja na Vila Rubim
“Tudo isso é muito doloroso porque são 40 anos de trabalho que a gente sabe que não vai conseguir recuperar. Mas fica ainda um consolo que nenhuma vida foi perdida”, disse o comerciante Moisés Alves da Cruz.
A loja conta com 22 funcionários. Segundo Moisés, quando perceberam que as chamas tinham atingido o imóvel, todos saíram do estabelecimento. Uma das suspeitas é de que o foco tenha iniciado na parte dos fundos da loja.
> Incêndio na Vila Rubim: "Inicialmente, não há risco de desabamento"
“O fogo começou na parte de trás, ainda não sei como. Suspeito que tinha uma pessoa trabalhando, fazendo prateleira lá. É bem provável que tenha partido daí, mas tem que averiguar. Nossa maior preocupação eram as vidas humanas. Bens materiais a gente recupera”, avaliou.
 

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