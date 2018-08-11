Domingos Martins: perícia em helicóptero começa neste sábado

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai a Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, investigar as razões do acidente com o helicóptero Harpia 5, da Polícia Militar. Segundo informações oficiais do Governo do Estado, a aeronave transportava o governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes, na tarde desta sexta-feira (10). Os peritos são esperados no Estado na manhã deste sábado (11). A aeronáutica não informou o prazo definido para concluir o laudo que vai apontar as causas do acidente.