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Apuração

Domingos Martins: perícia em helicóptero começa neste sábado

Investigação da Aeronáutica vai apontar as causas do acidente em Domingos Martins

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 23:10

Publicado em 

10 ago 2018 às 23:10
O acidente com o helicóptero da PM aconteceu nesta sexta-feira (10) em Domingos Martins Crédito: Reprodução
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai a Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, investigar as razões do acidente com o helicóptero Harpia 5, da Polícia Militar. Segundo informações oficiais do Governo do Estado, a aeronave transportava o governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes, na tarde desta sexta-feira (10). Os peritos são esperados no Estado na manhã deste sábado (11). A aeronáutica não informou o prazo definido para concluir o laudo que vai apontar as causas do acidente.
Os investigadores do Cenipa vão fotografar o cenário, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.
Segundo nota oficial do Governo do ES, o helicóptero bateu em uma trave que fica no campo de futebol onde a aeronave pousava. A área pertence ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Militares da 6ª Companhia Independente fazem o policiamento e isolamento do local do acidente.
 

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