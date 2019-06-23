Domingo sem interdição na BR 101 em Viana após instalação de vigas

Içamento de vigas de 170 toneladas chama atenção em Viana Crédito: Caíque Verli

Trevo de Viana, que iria gerar impacto no trânsito no trecho entre a BR 101 e a BR 262, terminou antes do prazo estimado. De acordo com a ECO 101, o trabalho que iria até este domingo (23) já foi finalizado na tarde deste sábado (22). Uma operação de içamento de cinco vigas para a construção de viaduto noque iria gerar impacto no trânsito no trecho entre ae a, terminou antes do prazo estimado. De acordo com a ECO 101, o trabalho que iria até este domingo (23) já foi finalizado na tarde deste sábado (22).

O aviso aos motoristas era de que, até este domingo, o trabalho iria causar um pequeno impacto no trânsito da região, cerca de 15 minutos de bloqueio, até que as cinco vigas, de 170 toneladas e com 40 metros fossem movidas.

O trabalho, de acordo com a ECO 101, foi concluído neste sábado (22), por volta das 18h, restando para o domingo apenas a necessidade de desmonte dos guindastes que foram usados.





Içamento de vigas de 170 toneladas chama atenção em Viana Crédito: Caíque Verli

OBRAS

O gerente de engenharia da ECO 101, concessionária que administra a BR 101, Rodrigo Rodrigues, diz que as obras devem terminar até o final do ano, incluindo a construção desse viaduto e a duplicação da 101 entre o trevo e Guarapari.

"É um viaduto que vai permitir os movimentos de entrada e saída da BR 101 com a BR 262 sem a necessidade de parada, o que vai melhorar muito o trânsito da região, dando mais fluidez tanto na 101 quanto na 262", explica.

TRÁFEGO

O impacto no trânsito foi pequeno neste sábado, mas alguns motoristas reclamaram que as intervenções que já aconteceram atrapalharam muito o percurso até Viana. O motorista Carlos Miranda é um deles.

"Uma vez eu vim de Campinho e peguei trânsito de Campinho até aqui. Mais tarde, por exemplo, quando o pessoal tiver voltando, até de Campinho se pega trânsito pra chegar aqui por causa das obras", conta.

BENEFÍCIOS

Segundo a ECO 101, com o viaduto, os veículos não precisarão mais parar para entrar ou sair da BR-101, seja no sentido Domingos Martins/Vitória Guarapari/Domingos Martins. A construção desse viaduto custará R$ 16,5 milhões. Após a conclusão da obra, ele substituirá o canteiro hoje existente no local, sendo feita uma interseção em desnível.

As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Segundo a ECO 101, todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.