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Construção de viaduto

Domingo sem interdição na BR 101 em Viana após instalação de vigas

As vigas para a construção de viaduto no trevo de Viana, entre a BR 101 e a BR 262, seriam içadas até este domingo (23), mas o trabalho foi concluído na tarde deste sábado (22)

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 22:45

Publicado em 

22 jun 2019 às 22:45
Içamento de vigas de 170 toneladas chama atenção em Viana Crédito: Caíque Verli
Uma operação de içamento de cinco vigas para a construção de viaduto no Trevo de Viana, que iria gerar impacto no trânsito no trecho entre a BR 101 e a BR 262, terminou antes do prazo estimado. De acordo com a ECO 101, o trabalho que iria até este domingo (23) já foi finalizado na tarde deste sábado (22).
O aviso aos motoristas era de que, até este domingo, o trabalho iria causar um pequeno impacto no trânsito da região, cerca de 15 minutos de bloqueio, até que as cinco vigas, de 170 toneladas e com 40 metros fossem movidas.
O trabalho, de acordo com a ECO 101, foi concluído neste sábado (22), por volta das 18h, restando para o domingo apenas a necessidade de desmonte dos guindastes que foram usados.
 
Içamento de vigas de 170 toneladas chama atenção em Viana Crédito: Caíque Verli
OBRAS
O gerente de engenharia da ECO 101, concessionária que administra a BR 101, Rodrigo Rodrigues, diz que as obras devem terminar até o final do ano, incluindo a construção desse viaduto e a duplicação da 101 entre o trevo e Guarapari.
"É um viaduto que vai permitir os movimentos de entrada e saída da BR 101 com a BR 262 sem a necessidade de parada, o que vai melhorar muito o trânsito da região, dando mais fluidez tanto na 101 quanto na 262", explica.
TRÁFEGO
O impacto no trânsito foi pequeno neste sábado, mas alguns motoristas reclamaram que as intervenções que já aconteceram atrapalharam muito o percurso até Viana. O motorista Carlos Miranda é um deles.
"Uma vez eu vim de Campinho e peguei trânsito de Campinho até aqui. Mais tarde, por exemplo, quando o pessoal tiver voltando, até de Campinho se pega trânsito pra chegar aqui por causa das obras", conta.
BENEFÍCIOS
Segundo a ECO 101, com o viaduto, os veículos não precisarão mais parar para entrar ou sair da BR-101, seja no sentido Domingos Martins/Vitória Guarapari/Domingos Martins. A construção desse viaduto custará R$ 16,5 milhões. Após a conclusão da obra, ele substituirá o canteiro hoje existente no local, sendo feita uma interseção em desnível.
As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Segundo a ECO 101, todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.
Com informações de Caique Verli

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