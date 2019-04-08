Doação de sangue: ônibus do Hemoes estará em Santa Teresa e Vitória

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade Crédito: Divulgação | Sesa

Com o objetivo de aumentar o estoque de bolsas de sangue e conscientizar os indivíduos sobre a importância da doação, a unidade móvel do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) voltará às ruas nesta semana. O projeto conta também com o cadastro de medula óssea.

A primeira parada do ônibus será na cidade de Santa Teresa , região Serrana do Estado. O veículo ficará estacionado das 7h às 12h desta terça-feira (09) na rua Bernardino Monteiro, no bairro Dois Pinheiros. Já na sexta-feira (12), será a vez de Vitória . O atendimento será realizado das 8h às 13h na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Barro Vermelho.

QUEM PODE DOAR

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. Além disso, a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização de um responsável legal. Vale lembrar que os doadores frequentes não podem deixar de obedecer ao intervalo mínimo entre uma doação e outra, que deve ser de dois meses para homens e de três meses para mulheres.

O interessado em doar sangue deve ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Em seguida, passará por uma triagem para avaliar a condição de saúde e verificar se está apto para a doação.

ONDE DOAR

- Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Funcionamento durante todos os dias da semana, das 7h às 19h. O cadastro de doadores é feito até 18h20.

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória.

Telefone: (27) 3636-7900/7920/7921.

- Unidade de Coleta a Distância da Serra

Funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h. O cadastro de doadores é feito até 15h20.

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva).

Telefone: (27) 3218-9429/ 3218-9242.

- Hemocentro de Linhares

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O cadastro de doadores é feito até 12h30.

Endereço: Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce).

Telefone (27) 3264-6000/ 3264-6019.

- Hemocentro Regional de Colatina

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O cadastro de doadores é feito até 12h30.

Endereço: Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro.

Telefone (27) 3717-2800.

- Hemocentro Regional de São Mateus

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O cadastro é feito até 12h.

Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington.