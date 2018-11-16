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R$ 4,7 milhões

Dique é anunciado para conter os alagamentos em Vila Velha

A obra foi anunciada pelo Governo do Estado na noite dessa quarta-feira (14), durante uma reunião com a prefeitura, moradores, comerciantes e Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan)

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 21:43
Rua João Francisco Gonçalves em Cobilândia Crédito: Vitor Jubini
Um dique entre o canal do Rio Marinho e Marilândia, na região de Cobilândia, em Vila Velha, na Grande Vitória, será construído para minimizar os prejuízos causados pelos alagamentos depois de fortes chuvas no bairro. Com investimento de R$ 4,7 milhões, a construção tem previsão de início ainda neste ano e previsão de conclusão em um ano.
O dique será construído no local porque quando o Canal Marinho enche, ele transborda no Canal Marilândia, que, por não ter capacidade de escoar as águas recebidas, invade bairros localizados em sua margem, causando enchentes.
O vice líder da Associação de Moradores Welliton Nolasco diz que a comunidade não tem interesse em uma obra no canal do Rio Marinho, mas no Rio Marinho.
A reunião com a comunidade não foi da forma que a gente esperava. A obra do governo do estado para Cobilândia não resolve o problema agora. O importante é ter uma comporta com uma bomba de água dentro, diz.
Alagamento em Cobilândia Crédito: Bernardo Coutinho
Projeto
A barreira entre os canais terá 1.410 metros de extensão, com ponto de início na Rua Guaraná (Ponte Guaraná) e ponto final nas proximidades da Avenida Quinta (comportas do Canal Marilândia). A cota de topo do muro será de 2,60 metros. Isso representa uma elevação média de 60 centímetros a 1 metro em relação à cota atual.
O projeto executivo da obra será finalizado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) na próxima semana.
Rua João Francisco Gonçalves em Cobilândia Crédito: Vitor Jubini
Recursos
Inicialmente, a intervenção, que tem o custo de R$ 4,2 milhões, seria realizada com recursos da Caixa/FGTS, dentro do projeto de macrodrenagem da bacia do Canal Campo Grande/Marinho, que prevê investimentos de R$ 72 milhões.
No entanto, atendendo ao pedido da Prefeitura de Vila Velha e da comunidade dos bairros afetados pelas inundações, o Estado vai utilizar recursos próprios, para agilizar o início das obras.
Da mesma forma, a Sedurb vai realizar, com recursos próprios no valor de R$ 500 mil, o estudo necessário para implantação de uma barragem no Canal Campo Grande, que vai regular a vazão da água no Canal Marinho.
O secretário de estado de saneamento Marcelo de Oliveira explica que a obra do dique será feita pela Cesan. Ele ressalta que se trata de uma obra complexa, pois passam pelo local duas grandes adutoras de água da Cesan, responsáveis por 60% do abastecimento na Grande Vitória.
Com a construção do dique com recursos próprios, a Sedurb conseguiu, em negociação com a Caixa, incluir entre as intervenções que serão realizadas com recursos federais outra obra importante para evitar alagamentos na cidade: a implantação de uma estação de bombeamento das águas do Canal Marinho.
Hospital e Pronto Atendimento de Cobilândia
Interditados por seis dias, quando o Hospital Maternidade e o Pronto Atendimento de Cobilândia foi tomado pela água de chuva e esgoto, as unidades foram reabertas na manhã desta quinta-feira (15), após passar por uma rigorosa limpeza.
As duas unidades atendem cerca de 150 usuários por dia, que foram redirecionados para outras unidades de saúde do município.

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