Dias 29 e 1º: servidores de prefeituras terão feriadão de cinco dias

Servidores da Prefeitura de Vitória (foto), Cariacica e Serra terão feriadão de 5 dias Crédito: Marcelo Prest

Cariacica e Os servidores de Vitória Serra terão um feriadão de cinco dias, de sábado (27) até a quarta-feira (1°). As prefeituras desses municípios definiram que na próxima terça-feira (30) será ponto facultativo entre os feriados de Nossa Senhora da Penha e Dia do Trabalhador. Já Vila Velha informou que haverá expediente normal no dia 30. Viana e Guarapari ainda estão decidindo.

Servidores da Assembleia Legislativa também terão feriadão, já que na terça-feira também será ponto facultativo na Casa. No governo do Estado, Casagrande definiu que os servidores vão folgar nos dias 29 de abril (Nossa Senhora da Penha e 1° de maio (Dia do Trabalhador).

Por conta dos feriados, os supermercados, shoppings e estabelecimentos comerciais funcionarão em horários especiais. Confira abaixo o que funciona.

Segunda-Feira (29)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Não haverá expediente.

TJES

Na segunda-feira, no Dia de Nossa Senhora da Penha, não haverá expediente apenas nas unidades localizadas em Vitória e em outras cidades que, porventura, tenham feriado decretado por força de lei municipal.

GOVERNO DO ES

A Seger informa que, na segunda-feira (29), não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo Estadual, com exceção daqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou não admitem paralisação.

PREFEITURAS

As prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana não irão funcionar. A Prefeitura de Guarapari informou ao Gazeta Online que, por enquanto, funcionará normalmente.

SHOPPINGS

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 21h. Facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h; Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento obrigatório das 11h às 22h; Cinemas: de acordo com os horários das sessões.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques, das 14h às 20h (abertura facultativa entre 13h-14h e 20h-21h); praça de alimentação, das 11h às 22h; Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques, das 11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 13h); praça de alimentação, das 11h às 22h; Cinema: conforme a programação.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques, das 10h às 22h; praça de alimentação e lazer, das 10h às 22h; Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques, das 10h às 22h; alimentação e lazer, das 10h às 22h; Cinema: conforme a programação.

Shopping Boulevard

13h às 21h (obrigatório) Alimentação e lazer: 11h às 22h (obrigatório); Cinema: conforme a programação Extrabom: 10h às 21h.

Shopping Norte Sul

Lojas, abertura facultativa 10h às 14h; Quiosques, abertura obrigatória de 14h às 20h; Praça de alimentação, 11 às 21h; Cinema, funcionamento normal.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h; Praça de Alimentação e Lazer: 11 às 22h; Hipermercado: 9h às 21h; Academia: 9h às 15h; Padaria: Todos os dias: 06h às 22h;

Shopping Laranjeiras

Funcionamento normal

Supermercados

Ok Supermercado e OK Hipermercado

O Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica e o OK Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória, funcionam das 9 às 20h; As lojas do OK Superatacado de Maracanã, em Cariacica; de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha, funcionam das 8 às 18h; O Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra e o de Linhares funcionam em horário normal das 8 às 22h.

Masterplace Mall

Funcionamento das lojas é facultativo, das 9h às 18h.

Carone e SempreTem

Lojas de Vitória, Vila Velha e Cariacica - funcionamento especial de 8h às 18h as demais lojas horário normal de funcionamento

Extrabom e Extraplus

Todas as lojas (Extrabom e Extraplus) destes municípios, estarão abertas de 8h às 18h, exceto: Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h. Demais lojas: funcionarão normalmente.

Terça-feira (30)

Governo do Estado

Segundo a Seger, o funcionamento das repartições será normal.

Assembleia Legislativa

A Casa decretou ponto facultativo.

TJES

O Tribunal de Justiça informou que o funcionamento ocorre normalmente.

Prefeituras

Vitória

Não haverá expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória no próximo dia 30 (terça), quando foi decretado ponto facultativo.

156 Online

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Guarda Municipal

Agentes da Guarda Comunitária e da Guarda de Trânsito, além dos que atuam na Central de Videomonitoramento, vão trabalhar normalmente em regime de escala.

Defesa Civil

O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Escolas

Na terça-feira (30), cada escola seguirá o seu calendário escolar e algumas unidades irão oferecer formação continuada aos profissionais nesses dias.

Central de Serviços

Demandas devem ser direcionadas para o aplicativo Vitória Online ou pelo Fala Vitória 156. Os principais serviços realizados são: operação tapa-buracos, manutenção da rede de drenagem, conservação e reparos das praças.

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam nos dias 19, 29 e 30 de abril e 1º de maio.

Serra

A Prefeitura da Serra vai decretar ponto facultativo na próxima terça-feira, dia 30 de abril.

Serviços de urgência e emergência: funcionarão normalmente com plantão 24 horas.

Serviço de coleta de lixo: está mantido, de acordo com os horários de cada bairro

Cemitérios: 8 às 17 horas.

Serviço Especializado em Abordagem Social: 8 às 20 horas

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321. Os horários variam conforme os dias da semana, dessa forma: segunda e terça-feira, das 7 às 18h; quarta e quinta-feira, das 7h até meia-noite; na sexta e sábado, das 7 às 2h da manhã; e domingo, das 7h até meia-noite.

Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal: vão atuar.

Animais

Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.

Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.

Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321/0800-283-9780, e funciona das 8 às 18 horas.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados, pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884, das 7 às 17 horas.

Cariacica

Será decretado ponto facultativo.

Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage que abriga os PAs Adulto e Infantil: a escala médica está sendo reorganizada e será divulgada até amanhã, portanto, ainda não sabemos como será o funcionamento.

PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I: 7h às 17h

Farmácia Central, em Alto Lage: abrirá das 8h às 17h.

Defesa Civil: estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

Escolas: No dia 30 não haverá aula pois, além de ser ponto facultativo, as escolas farão planejamento interno com os professores e demais profissionais da educação.

Conselho Tutelar de Cariacica: funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

Serviço de Abordagem Social: funcionará em horário normal, das 9h às 18h. O número do plantão é 98875-1261.

Serviços de varrição: serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Vila Velha

O expediente será normal em todos os setores da PMVV, incluindo as áreas administrativas. Não havendo, portanto, ponto facultativo nesta data, na Prefeitura de Vila Velha.

Viana

A Prefeitura de Viana ainda está analisando se irá funcionar.

Quarta-feira (1°)

Governo do Estado

A Seger informa que na quarta-feira (1°) não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo Estadual, com exceção daqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou não admitem paralisação.

Assembleia Legislativa

Não haverá expediente.

TJES

As unidades funcionarão em regime de plantão.

Prefeituras

As Prefeituras de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana não irão funcionar. A Prefeitura de Guarapari informou ao Gazeta Online que por enquanto funcionará normalmente.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e estandes: fechados; Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento obrigatório das 11h às 22h; Cinemas: de acordo com os horários das sessões.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques fechados; praça de alimentação, das 11h às 22h; Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques, das 11h às 21h (abertura facultativa); Praça de alimentação, das 11h às 22h; Cinema: conforme a programação.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques – abertura facultativa; praça de alimentação e lazer, das 11h às 22h; Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques, das 11h às 21h – abertura facultativa; lazer e alimentação, das 11h às 22h; Cinema: conforme a programação.

Shopping Boulevard

Lojas: Fechadas Alimentação e lazer: 11h às 22h; Cinema: Conforme a programação; Extrabom: Fechado

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques fechados; Praça de alimentação, 11h às 21h; Cinema, funcionamento normal.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: Fechados; Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h; Cinema conforme programação; Hipermercado: Fechado; Academia: Fechada; Padaria: 06h às 22h.

Shopping Laranjeiras

Fechado

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e OK Hipermercado

Todas as lojas estarão fechadas.

Masterplace Mall

Não funcionará.

Carone e SempreTem

LOJAS FECHADAS

Extrabom e Extraplus