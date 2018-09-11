Diarista queimada por ex-marido na Serra continua em estado grave

A diarista permanece internada em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

teve o corpo queimado pelo ex-marido, no bairro Jardim Tropical, na Serra, na noite do último sábado (8), deve passar por uma cirurgia na terça-feira (11), de acordo com familiares. A vítima permanece internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município. Uma diarista de 36 anos, que, no bairro Jardim Tropical, na, na noite do último sábado (8), deve passar por uma cirurgia na terça-feira (11), de acordo com familiares. A vítima permanece internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo () do, também no município.

A mulher teve queimaduras de terceiro grau no peito, nos dois braços e em todo o rosto. "Ela vai ter que fazer a cirurgia no pescoço pra facilitar a respiração porque ela não está conseguindo respirar sozinha, somente com aparelhos", disse uma das irmãs, de 45 anos.

A diarista foi internada após o ex-marido, um cadeirante, atear fogo no corpo dela em frente aos filhos. Segundo informações de testemunhas, a vítima havia saído da residência para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos. O ex-marido havia retirado o botijão de gãs da casa da diarista sobre o pretexto de que havia sido pago por ele.

Desde a separação, o cadeirante passou a morar em cima da casa da ex-esposa, onde reside os pais do suspeito. A diarista morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, de apenas dois anos. Também estavam na casa duas sobrinhas da diarista, ambas adolescentes de 17 anos, que passavam o final de semana com a tia.

Ao retornar para casa enquanto a sopa cozinhava na casa da vizinha, a diarista foi surpreendida pela presença do ex-marido. No local, ele havia trancado o portão de acesso à casa, impedindo que a vítima entrasse, jogou álcool e ateou fogo.

Samu). Em meio ao desespero, uma das sobrinhas da vítima conseguiu jogar água sobre o corpo da tia e apagar parte das chamas. As sobrinhas receberam ajuda de vizinhos que acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ().

Diarista tem o corpo queimado com fogo na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Polícia Civil, ele não foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM). Outras informações não serão repassadas para não atrapalhar a investigação. Polícia Militar foi acionada e compareceu no local do fato e fez buscas pelo suspeito. Mas, segundo a, ele não foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (). Outras informações não serão repassadas para não atrapalhar a investigação.

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