Diarista queimada pelo ex relembra terror: 'Pedi a Deus para viver'

André Luiz foi preso pela polícia dias após o crime . Na delegacia, ele alegou que praticou o crime por ciúmes e raiva da diarista. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem permanece preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II.

André Luiz dos Santos ateou fogo na ex-mulher, uma diarista de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

DOAÇÕES

A irmã dela, Roseana Nunes dos Santos, contou que a rotina dela e da irmã mudou completamente. Desempregada, com filhos para cuidar, Roseana disse que está contando com doações para manter as finanças da casa e os cuidados com Marciane, já que a irmã está dependendo do benefício de aposentadoria por invalidez, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , que ainda está em andamento.

Ela passou pelo vale da morte três vezes, e depois Deus falou que não era a hora dela Roseane

Roseana diz que a irmã necessita de doações de fraldas descartáveis, produtos para realizar curativos como óleo de girassol, gaze, luva, esparadrapo, atadura, alimentos e produtos de limpeza, além da doação em dinheiro.

CONTA PARA DEPÓSITO

Banco: Caixa Econômica

Agência: 3025

Operação: 013

Conta Poupança: 00005211-2

Titular: Marciane Pereira Santos

CPF: 057.634.727-21

A ENTREVISTA

A diarista Marciane Pereira dos Santos antes de ser vítima de brutalidade praticada pelo ex Crédito: Arquivo da família

Na tarde desta terça-feira (25), a equipe do Gazeta Online conversou com Marciane. Ela contou como está a vida dela após o crime. Veja entrevista:

Pedi a Deus uma oportunidade de viver para eu cuidar dos meus filhos

Você passou por um momento tão complicado com o seu ex-marido. Como você está?

Eu estou bem. Estou perto da minha família, minha irmã tem cuidado de mim, estou bem melhor. Ficar perto da família é melhor.

Como está a sua adaptação, já que também teve que amputar uma perna?

Por enquanto eu estou na cadeira de rodas. Já aprendi a descer e a subir da cama. Minha irmã me dá banho e me ajuda muito. Estou fazendo fisioterapia e acompanhamento com psicólogo.

No dia do crime, o que você estava fazendo?

Eu estava em casa. Estava subindo a escada e senti que algo tinha caído em cima de mim.

Qual foi sua reação quando percebeu o que estava acontecendo?

Na hora eu gritei e empurrei a minha sobrinha pra não atingir ela, me joguei no chão e pedi a Deus uma oportunidade de viver para eu cuidar dos meus filhos.

Você esperava que ele poderia algum dia fazer isso com você? Ele já era uma pessoa agressiva?

Ele era agressivo mais nas palavras, de me xingar. No dia do crime ele já tinha ido lá na minha casa, estava com uma faca na mão, mas a minha sobrinha estava perto, então ele não teve coragem de me acertar. Então ele achou melhor agir dessa forma. Ele mandou um amigo dele ir na minha casa pegar minha botija de gás, ele derramou minha comida toda no chão.

Nesse momento, que ele te ameaçou com a faca, o que você fez?

Eu não reagi porque eu estava perto da minha sobrinha, perto dos meus filhos, eu deixei ele fazer a 'bagunça' dele.

Acredito que você deve ter ficado com medo.

Com certeza. Muito ainda.

No momento que você deitou no chão, e orou a Deus, o que passou pela sua cabeça?

Achei que ia morrer porque a minha cabeça já estava pegando fogo. Eu só consegui colocar a mão no coração e pedir a Deus uma oportunidade de viver.

E seu pedido foi atendido...

Com certeza. Caso contrário, eu não estaria aqui agora.

Sobre seu ex-marido, o que você espera que aconteça?