Dia das Mães: Fecomércio estima a média dos presentes em até R$ 150

Dia das Mães é a segunda data com maior venda de presentes Crédito: Pixabay

Muitos capixabas deixaram a compra do presente do Dia das Mães para a última hora e foram às lojas neste sábado (11). Foi assim em alguns dos principais centros comerciais de Vitória, como no Centro da Capital e também na região da Praia do Canto.

Your browser does not support the audio element. Dia das Mães - Fecomércio estima média dos presentes em até 150 reais

O Dia das Mães é considerado pelos comerciantes como a segunda data comemorativa com mais venda de presentes, ficando atrás apenas do Natal. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) está otimista e espera que a venda de presentes neste ano seja 6% maior do que em 2018.

O presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, coloca os setores de vestuário, cosméticos e perfumaria como o mais procurados pelos consumidores. A estimativa é para que o preço médio dos presentes seja entre R$ 120 e R$ 150.

"A expectativa para 2019 é de otimismo. O movimento maior será na venda de vestuário, cosméticos, perfumaria e até celulares. Aqueles presentes generosos deixarão de existir. O teto da maioria dos presentes será de até R$ 150, essa é a nossa expectativa”, disse José Lino Sepulcri.

VENDAS TÍMIDAS NO CENTRO DE VITÓRIA

Apesar da expectativa de melhoras nas vendas, a vendedora Leusenir Santos de Sá afirma que a véspera do Dia das Mães estava menos movimentada do que ela esperava. Ela trabalha em uma perfumaria no Centro de Vitória.

"Eu confesso que, há 2 anos, no meu primeiro Dia das Mães aqui, nesse horário, você nem conseguiria falar com a gente, porque tinha bastante movimento. Hoje diminuiu bastante", disse a vendedora.

O casal Sérgio José Pignaton e Ana Paula Pignaton compraram presentes para o Dia das Mães neste sábado (11) Crédito: Eduardo Dias

O técnico em contabilidade Sérgio José Pignaton comprou presentes em uma loja da Praia do Canto, em Vitória, onde o movimento de consumidores estava maior. Ele avalia que a economia do país tem dado sinais de melhora.