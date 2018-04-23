'Deus vai restaurar os nossos corações', diz pastor após perder filhos

Pastores recebem apoio dos amigos na igreja onde congregam em Linhares Crédito: Reprodução/Facebook

Exemplos de fé. Com esta frase, fiéis da Igreja Batista Vida e Paz, de Linhares, descrevem os pastores George Alves e Juliana Salles depois de perderem os filhos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, em um incêndio dentro de casa. No mesmo dia da morte dos meninos, o casal esteve na igreja e recebeu o carinho dos amigos.

Em um vídeo, que já tem mais de 525 compartilhamentos na internet, é possível ouvir o pastor dizendo para os membros da congregação: "Deus vai restaurar os nossos corações. Deus vai restaurar os nossos corações". As imagens foram publicadas no Facebook na noite de sábado (21).

O casal recebeu abraços demorados dos fiéis que se reuniram em volta deles na parte da frente da igreja. Na filmagem, também dá para ver o pastor com os pés enfaixados. Ele estava com os filhos na mesma casa no momento do incêndio, dormindo em outro quarto, mas não conseguiu retirá-los com vida do quarto.

"EU DISSE SIM. VOU ATÉ O FIM"

No dia seguinte à tragédia, o pastor George escreveu uma mensagem de agradecimento. "Quero agradecer a todos a solidariedade e as orações. Quero dizer que só há um caminho, e esse caminho não acaba na cruz, mas na ressurreição. Gere expectativa. Logo mais nosso culto sobrenatural #EU DISSE SIM VOU ATE O FIM# *estarei ministrando, espero vcs", publicou.

Os comentários de solidariedade se multiplicaram na postagem e nas páginas dos pastores no Facebook. Conhecidos e desconhecidos demonstram empatia diante da dor do casal, oferecem orações e escrevem mensagens de amor à família.

já tinham perdido uma filha há cerca de um ano e meio. "Obrigada por serem modelos de cristãos e uma inspiração!". Outro comentou: "Um exemplo de fé. Eu amo vocês". Após o culto deste domingo, os membros da igreja usaram a internet para reforçar o testemunho de fé dos dois, que além de toda essa tragédia,. "Obrigada por serem modelos de cristãos e uma inspiração!". Outro comentou: "Um exemplo de fé. Eu amo vocês".

"Sem palavras... só uma palavra pra definir isso: Deus! Deus é a força deles. Amo vocês pastores!", postou mais um seguidor. "Maior demostração de fé que já vi em toda minha vida. Perderam 2 filhos ontem em um incêndio e há um ano perderam uma filha... hoje está pregando o evangelho", escreveu o internauta, lembrando a perda da filha.