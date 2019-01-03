Boato se espalhou no WhatsApp nos últimos dias Crédito: Reprodução

"Quem pagar o seguro obrigatório hoje, qualquer veiculo vai pagar o valor de R$ 16,21. Depois o valor voltará ao normal R$ 96,00. Emitam a guia pelo site do Detran. Este é um desconto concedido pelo Estado e não divulgado". Você também recebeu essa mensagem nos grupos de Whatsapp por aí? Chegou a conferir o valor do seguro DPVAT no site do Detran ? Calma! Nem tudo nessa história é verdade.

A mensagem acima tem circulado nas redes sociais há alguns dias, não só no Espírito Santo, mas em todo Brasil. De fato, o valor do seguro DPVAT em 2019 é de R$ 16,21 para carros de passeio. Entretanto, não há qualquer desconto para quem pagar a tarifa antecipadamente. O capixaba que optar por pagar o DVAT nesta quinta-feira (03) pagará exatamente o mesmo valor que o motorista que deixar para pagar a tarifa depois, na data do vencimento.

Em todo o Brasil, a cobrança do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos (DPVAT) é feita pela seguradora Líder. No site da empresa já foi publicado uma nota que esclarece que não há qualquer desconto para quem pagar a taxa antecipadamente.

Your browser does not support the audio element. Desconto para pagamento antecipado do DPVAT é falso

"O valor do Seguro DPVAT é definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e varia apenas de acordo com a categoria do veículo. Não há desconto para pagamento antecipado. Para 2019, por exemplo, o valor para automóveis é R$ 16,21 e para motocicletas R$ 84,58", afirma a nota da seguradora.

Até 79% mais barato

Depois de receber inúmeras ligações, o site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) também publicou um texto explicativo sobre a situação. "Em 2019, os valores estão até 79% mais barato (as reduções vão ocorrer de forma diferenciada de acordo com o tipo de veículo). Mas não há desconto para pagamento antecipado", reitera o Detran - ES.