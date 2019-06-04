Moradores protestando contra implantação do sistema binário em Itacibá Crédito: Eduardo Dias

A mudança em parte do trânsito do bairro Itacibá, em Cariacica, fez com que moradores e comerciantes da região realizassem um protesto por mais de quatro horas na manhã desta terça-feira (4). O grupo se manifestou contra a implantação do sistema binário em um trecho da Rodovia José Sette, entre a praça de Itacibá e a subida do bairro Tucum. O movimento começou por volta de 6h e terminou por volta de 10h30.

Com a mudança, o trânsito para quem desce da região de Tucum em direção a praça de Itacibá não passa mais pela Rodovia José Sette, e sim por outras duas vias que ficam dentro do bairro. No entanto, alguns moradores, como a dona de casa Rita Simor, reclamam que as ruas São Jorge e São José são muito estreitas para a passagem de ônibus, carretas, além do desvio levar a um aumento no fluxo de carros de passeio.

Your browser does not support the audio element. DER vai pedir fiscalização contra caminhões pesados na José Sette

"A nossa principal reclamação é que esse trânsito vai passar por ruas que não comportam o trânsito grande. Vai alagar as nossas casas, porque as ruas vão abaixar e vai trincar tudo (os imóveis", disse a moradora.

A dona de casa Rita Simor, reclama que as ruas São Jorge e São José são muito estreitas para a passagem de ônibus, carretas e um aumento no fluxo de carros de passeio Crédito: Eduardo Dias

BATALHÃO DE TRÂNSITO PARA FISCALIZAR A RODOVIA

As obras de pavimentação e drenagem nas vias do bairro Itacibá são de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O diretor-geral do departamento, Luiz Cesar Maretto, explicou que o sistema binário terá continuidade porque o trecho da José Sette entre o bairro Tucum e a pracinha de Itacibá ainda passará por obras para a instalação de sistema de drenagem e reforma do asfalto de calçadas. Por isso, manter o trânsito nos dois sentidos da rodovia ficaria inviável.

Carreta passando em novo trecho do sistema binário no bairro Itacibá Crédito: Eduardo Dias

Além da reclamação dos moradores, a reportagem da CBN Vitória esteve no local do protesto e flagrou diversos caminhões e carretas trafegando pela ruas São João e São Jorge. Luiz Cesar Maretto afirmou que a passagem de veículos com mais de 16 toneladas no local é proibida e que vai solicitar ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar para fiscalizar a área. Em um dos trechos da rodovia, próximo do trevo com a BR-101, em frente a uma empresa de ônibus, há uma placa indicando que o peso máximo na rodovia é de 16 toneladas.

"É proibido, nós vamos manter uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, já estou pedindo lá, para coibir a passagem de caminhão. Não é proibido desde agora, é proibido desde sempre. Se você pegar a José Sette desde lá de cima, na Viação Satélite, desde lá você vai encontrar placa de sinalização proibindo a passagem de caminhões", explicou o representante do DER.

FALTA DE ESTACIONAMENTO INCOMODA

Alguns comerciantes também estão insatisfeitos com a mudança no trânsito, porque as vagas de estacionamento das ruas São Jorge e São João foram extintas. O comerciante Jeferson de Oliveira é dono de um restaurante na rua São João e teme uma grande queda nas vendas.

Placa na rua São João indica que o estacionamento no local é proibido Crédito: Eduardo Dias

"80% da minha clientela depende do estacionamento. Eu tenho 12 funcionários, se eu perder 50% dos meus clientes, acabou. Eu posso mandar todo mundo embora e fechar as portas", reclamou o comerciante.

Sobre a extinção dos pontos de estacionamento nas ruas São Jorge e São João, o representante do DER afirmou que o órgão tem discutido com os moradores a possível criação de um bolsão de estacionamento na proximidade das ruas, para que o comércio não seja prejudicado. No entanto, não há uma data prevista para que esse estacionamento seja inaugurado.

GARANTIA DE FISCALIZAÇÃO

A Polícia Militar foi procurada e, por nota, informa que "o Batalhão de Trânsito (BPTran) realiza fiscalizações constantes na Rodovia José Sette, em Cariacica, com o objetivo de identificar o tráfego de veículos irregulares, condutores alcoolizados e qualquer tipo de infração rodoviária. O BPTran atua com blitze e patrulhamento no local, que conta com proibição de circulação de veículo que pesem acima de 16 toneladas. O Batalhão pede ao cidadão que constatar qualquer tipo de tráfego irregular e ocorrência que configure crime de trânsito, que ligue para o 190 e informe, pois além das operações a denúncia também aumenta a efetividade do trabalho policial".