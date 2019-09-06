Deputado divulga novas fotos internas do Hospital Infantil de Vitória

Danos na estrutura interna do Hospital Infantil de Vitória foram flagrados pelo Deputado Lorenzo Pazolini durante inspeção no local nesta sexta-feira (06) Crédito: Divulgação | Deputado Lorenzo Pazolini

Lorenzo Pazolini (sem partido) divulgou novas imagens internas do Hospital Infantil de Vitória. Nas fotos é possível ver danos estruturais no local, como paredes mofadas e sem azulejos, cabos e fiações expostas, extintor de incêndio vencido, entre outros problemas. O deputado estadual(sem partido) divulgou novas imagens internas do Hospital Infantil de Vitória. Nas fotos é possível ver danos estruturais no local, como paredes mofadas e sem azulejos, cabos e fiações expostas, extintor de incêndio vencido, entre outros problemas.

As imagens foram captadas pelo próprio deputado durante uma inspeção realizada no local na tarde desta sexta-feira (06). De acordo com Pazolini, o local apresenta riscos. "Ficou constatado que há um risco iminente a pacientes, acompanhantes e aos próprios funcionários do local", disse.

A visita aconteceu após uma reunião extraordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, foi convocado e participou do encontro. Segundo o parlamentar, o secretário falou sobre intervenções que já estão sendo realizadas e que ainda serão feitas no local.

Sobre as imagens, o deputado disse que será feito um relatório para que toda a Comissão delibere sobre medidas a serem tomadas.

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde informou, por nota, que "o secretário Nesio Fernandes apresentou as medidas deixadas pelo governador Renato Casagrande em sua gestão anterior, falou sobre o abandono da unidade nos últimos anos e do diagnóstico realizado nestes primeiros meses de gestão, além das ações que já estão em andamento".