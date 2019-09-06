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"RISCO IMINENTE"

Deputado divulga novas fotos internas do Hospital Infantil de Vitória

Os registros foram feitos por Lorenzo Pazolini durante inspeção realizada no local nesta sexta-feira (06) e mostram local com diversos problemas estruturais
Gina Strozzi

Gina Strozzi

Publicado em 

06 set 2019 às 17:50

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 17:50

Danos na estrutura interna do Hospital Infantil de Vitória foram flagrados pelo Deputado Lorenzo Pazolini durante inspeção no local nesta sexta-feira (06) Crédito: Divulgação | Deputado Lorenzo Pazolini
O deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido) divulgou novas imagens internas do Hospital Infantil de Vitória. Nas fotos é possível ver danos estruturais no local, como paredes mofadas e sem azulejos, cabos e fiações expostas, extintor de incêndio vencido, entre outros problemas.
>Enfermeiros trabalham com medo no Hospital Infantil de Vitória
As imagens foram captadas pelo próprio deputado durante uma inspeção realizada no local na tarde desta sexta-feira (06). De acordo com Pazolini, o local apresenta riscos. "Ficou constatado que há um risco iminente a pacientes, acompanhantes e aos próprios funcionários do local", disse.
A visita aconteceu após uma reunião extraordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, foi convocado e participou do encontro. Segundo o parlamentar, o secretário falou sobre intervenções que já estão sendo realizadas e que ainda serão feitas no local.
Sobre as imagens, o deputado disse que será feito um relatório para que toda a Comissão delibere sobre medidas a serem tomadas.
Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde informou, por nota, que "o secretário Nesio Fernandes apresentou as medidas deixadas pelo governador Renato Casagrande em sua gestão anterior, falou sobre o abandono da unidade nos últimos anos e do diagnóstico realizado nestes primeiros meses de gestão, além das ações que já estão em andamento".
Durante coletiva nesta quinta-feira (05), o governo afirmou que avalia fechar o prédio onde hoje funciona o Hospital Infantil de Vitória.

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