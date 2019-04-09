Dentista é agredida pela mulher do ex-marido em consultório no ES

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o ex-companheiro da vítima e a esposa dele se apresentaram como novos clientes para a secretária do escritório e marcaram uma consulta. Uma dentista ficou gravemente ferida após ser agredida pela esposa do ex-marido, enquanto trabalhava em um consultório dentário, localizado em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. De acordo com o, o ex-companheiro da vítima e a esposa dele se apresentaram como novos clientes para a secretária do escritório e marcaram uma consulta.

Chegando ao local, a esposa do ex-companheiro a agrediu fisicamente e verbalmente. O homem ficou assistindo as agressões e não tentou apartar a briga. A vítima ficou gravemente ferida e teve que ficar afastada do trabalho por mais de 30 dias.

À Justiça, o ex-marido alegou que a dentista havia ligado para ele para cobrar a pensão alimentícia, que estava atrasada havia mais de um mês. Durante a ligação, a vítima teria xingado a esposa dele, o que acabou motivando as agressões no consultório. O homem ainda disse que teria recebido ameaças do atual companheiro da ex-esposa. Ao sair do consultório, ele teria sido chamado pela secretária, e ainda alegou que teria tentado separar a briga.

A atendente do consultório desmentiu a versão dada pelo acusado e disse que ele ficou em uma sala esperando a esposa que agredia a dentista. A funcionária ainda contou que chamou o homem para que ele acabasse com a confusão, mas o pedido não foi atendido.