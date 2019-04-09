Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Dentista é agredida pela mulher do ex-marido em consultório no ES
Em Linhares

Dentista é agredida pela mulher do ex-marido em consultório no ES

Vítima será indenizada em R$ 35 mil; segundo o TJES, marido estava no local da agressão e não tentou intervir na briga

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 00:06

Publicado em 

09 abr 2019 às 00:06
Uma dentista ficou gravemente ferida após ser agredida pela esposa do ex-marido, enquanto trabalhava em um consultório dentário, localizado em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o ex-companheiro da vítima e a esposa dele se apresentaram como novos clientes para a secretária do escritório e marcaram uma consulta.
Chegando ao local, a esposa do ex-companheiro a agrediu fisicamente e verbalmente. O homem ficou assistindo as agressões e não tentou apartar a briga. A vítima ficou gravemente ferida e teve que ficar afastada do trabalho por mais de 30 dias. 
À Justiça, o ex-marido alegou que a dentista havia ligado para ele para cobrar a pensão alimentícia, que estava atrasada havia mais de um mês. Durante a ligação, a vítima teria xingado a esposa dele, o que acabou motivando as agressões no consultório. O homem ainda disse que teria recebido ameaças do atual companheiro da ex-esposa. Ao sair do consultório, ele teria sido chamado pela secretária, e ainda alegou que teria tentado separar a briga. 
A atendente do consultório desmentiu a versão dada pelo acusado e disse que ele ficou em uma sala esperando a esposa que agredia a dentista. A funcionária ainda contou que chamou o homem para que ele acabasse com a confusão, mas o pedido não foi atendido. 
> Faculdade de Guarapari terá que indenizar mulher após cobrança indevida
Diante dos relatos, a 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares decretou que a dentista recebesse a indenização no valor de R$ 35 mil, por danos morais, sendo R$ 15 mil do ex-esposo e R$ 20 mil e R$ 20 mil do agressora. A decisão é do dia 8 de abril.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados