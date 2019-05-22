As fortes chuvas atingiram vários pontos da Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

A forte chuva do último fim de semana, que atingiu principalmente a Grande Vitória, causou prejuízos a muitos moradores. Além de móveis, muitos carros foram tomados pela água em dezenas de bairros. Com isso, donos precisam acionar serviços de emergência e empresas de guincho relatam um aumento significativo na demanda. Algumas chegaram a registrar cinco vezes mais chamados pelo serviço do que em dias comuns. Vila Velha despontou entre as regiões com maior demanda.

Your browser does not support the audio element. Demanda por guinchos cresce até 5 vezes e não para mesmo após chuvas

Diretor de uma empresa que presta, entre vários atendimentos, o serviço de guincho, Dalto Bozeti afirma que teve de reforçar a equipe com funcionários que estavam de folga e pagar hora extra para os que estavam escalados.

“O serviço aumentou na faixa de cinco vezes mais do que a gente está habitualmente acostumado a fazer. O pessoal está fazendo hora extra aqui para dar conta. Estamos trazendo funcionários de folga para fazer os atendimentos”, disse.

VILA VELHA EM DESTAQUE

Segundo ele, Vila Velha foi a cidade com o maior número de chamados. A região de Cobilândia, Itapoã e Praia da Costa foram os locais com mais acionamentos ao serviço de emergência. Até mesmo nesta terça-feira (21), três dias após o cessar das chuvas, as ligações não paravam de chegar. “Das ocorrências, 70% dos casos foi em Vila Velha. Ainda hoje (terça) tem gente ligando para guinchar os carros. Nosso pátio está lotado de veículos. De 60 a 70 carros só de alagamento”, contou.

Também proprietário de uma empresa de guinchos, Ronaldo Goulart afirma que o movimento dobrou, no mínimo. No entanto, ele precisou esperar o dia seguinte ao temporal para fazer os atendimentos. A água estava em um nível tão elevado, que em algumas localidades até o veículo de resgate ficaria em risco. “Eu não entrei tanto no dia da chuva, porque tinha muita água e estragava até o guincho, o carro de trabalho da gente. Aí acabei deixando para o outro dia”, contou.

Imagens de drone mostram os alagamentos que ainda atingem a Grande Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta/Hemerson Oliveira

SEGURO: RISCO EM ENFRENTAR O ALAGAMENTO

Muitos dos acionamentos de resgate a carros danificados pela água da chuva são realizados por meio dos seguros automotivos. Em quase todas as seguradoras, indenizações a carros atingidos por alagamentos são concedidas sem dificuldades. No entanto, há restrições para quem se arrisca e agrava o dano, como explica o corretor de seguros Christian Wolf.

“O fato do veículo estar estacionado em um local onde ocorre um alagamento não impede a indenização. A seguradora indeniza normalmente. Ela só nega mesmo naqueles momentos em que realmente não tem condição alguma de passar, é fácil de identificar, todos os carros estão parados e você tenta forçar a passagem naquele local. Identificando esse tipo de situação, a seguradora pode sim negar a indenização”, explicou.

Para evitar qualquer tipo de problema, o corretor alerta motoristas quanto ao nível da água, tendo a roda do carro como referência. “A referência é sempre o eixo do veículo. Se a água está acima do eixo, do centro da roda, é melhor não arriscar, porque a partir daí está correndo risco de causar danos ao veículo”, disse.