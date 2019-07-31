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Reestruturação

Delegacias "tomam conta" do antigo Aeroporto de Vitória

A área foi cedida pela Infraero à Secretaria de Edtado de Segurança Pública (Sesp); veja quais unidades vão funcionar no local
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 jul 2019 às 21:57

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 21:57

Antigo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
Além da delegacia que já está em atividade no local onde funcionava o antigo Aeroporto de Vitória, outras três unidades devem fazer parte do imóvel em breve. A decisão foi tomada após a 3ª reestruturação da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil.
A área foi cedida pela Infraero à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Portanto, as delegacias que vão funcionar no local, são:
1. Coordenadoria de Recursos Especiais; (já funciona)
2. Delegacia de Investigação de Comércio Ilícito das Armas, Munições e Explosivos (Desarme);
3. Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco);
4. Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (Dccot).
A Desarme deve começar a atuar depois de 6 de agosto, quando será inaugurada oficialmente. A unidade pretende rastrear o caminho das armas no Espírito Santo, para facilitar a identificação e desarticulação de quadrilhas que atuam nessa área e abastecem os demais setores do crime organizado.
> Compare a capacidade do novo Aeroporto de Vitória com o antigo
Também já está em funcionamento na área do antigo Aeroporto de Vitória a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O local foi inaugurado em dezembro do ano passado.
Já a Delegacia de Combate à Corrupção vai funcionar em um prédio que fica anexo à Chefatura de Polícia, que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória.
> Chefões do crime na mira do grupo especial
CAPACITAÇÃO
Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, a reestruturação foi feita com os policiais que já atuavam na divisão. "Esse grupo já existia mas está mais capacitado e valorizado para investigar e identificar os criminosos".
Delegacias ENTITY_quot_ENTITYtomam contaENTITY_quot_ENTITY do antigo Aeroporto de Vitória

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