De uma alameda para toda Mata da Praia: o homem que planta orquídeas

Crédito: Arquivo Pessoal

Em um beco de um bairro nobre de Vitória , um corretor de imóveis percebeu que faltava algo. Não se tratava de aparato tecnológico nem de qualquer grande investimento, mas, talvez, um pouco de cor e de sensibilidade. Foi com este pensamento que André Rato, de 49 anos, morador da Mata da Praia , decidiu espalhar delicadeza na forma de orquídeas. O que começou com 40 mudas, em 2017, hoje passa de 600 belas plantas.

Para alcançar o número, André precisou unir forças com moradores do bairro, angariar apoio dos comerciantes locais e requerer autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam). O resultado nas ruas e praças não vem do dia para a noite: é necessário plantar, regar, adubar e vigiar, e, em especial, contar com a participação de todo o entorno ativo, como síndicos de prédios e porteiros.

"Eu sempre gostei muito de plantas, da natureza como um todo. A Mata da Praia, conhecida por ser um bairro que propicia a qualidade de vida, contava com praças e vias que tinham só mato, cocô de cachorro e lixo, em um ciclo vicioso. Me toquei que isso precisava mudar. Procurei a iniciativa privada e a Semmam. Já conseguimos ver como tem ficado mais limpo, com mais gente indo para a praça e, consequentemente, mais segurança gerada no entorno", contou o corretor.

As pessoas passam a conviver, interagir, o bairro se humaniza. Foi-se o tempo em que quanto mais lixo tinha, mais aparecia. Hoje é o contrário: quanto mais gente cuida, mais gente aparece querendo cuidar

André, entusiástico com a repercussão da atitude, mencionou ainda que sempre que sai para cuidar das plantas acaba ganhando exemplares de orquídeas novas de moradores da região. "Quero juntar ainda mais gente, e olha que já são mais de 100 participantes junto à iniciativa", afirmou.

AUTORIZAÇÃO

Buscando a permissão e o apoio da Prefeitura de Vitória, o morador da Mata da Praia fez um requerimento direcionado à Secretaria de Meio Ambiente. André fez o registro fotográfico de regiões do bairro onde reside, solicitando também poda e plantio de mudas. Segundo ele, teve o pedido atendido prontamente, com participação mais ativa do que esperava por parte do município, que realizou até o paisagismo das praças.

Procurada pela reportagem, a secretaria confirmou a autorização do orquidário e ausência de custos para o município. Apesar disso, André conta com fiscalização e orientação dos técnicos da prefeitura.

MERCADO IMOBILIÁRIO EM RECESSÃO

Com o mercado imobiliário em recessão, André conta que se tornou muito mais fácil conciliar a agenda de trabalho com a de cuidados com o meio ambiente urbano. "Dá para conciliar tranquilamente as atividades. Esse projeto todo, ainda por cima, traz valorização imobiliária e também passo a conhecer mais gente. A atmosfera da região é muito positiva", comemorou.

ALÉM DAS ORQUÍDEAS

A iniciativa de André Rato teve continuidade com a ideia de revitalizar a praça que fica em frente ao edifício onde mora. Além das orquídeas, muitas das vezes doadas por vizinhos, ele conseguiu contar com os parceiros públicos e privados para trocar pedras dos canteiros, solicitar pintura dos bancos, limpar o piso e plantar novas árvores. "A prefeitura tem plantado árvores na região, na alameda. Foram 87 novas mudas de palmeiras só nesta quinta-feira (28). No total são mais de 300 novas árvores. O projeto se ampliou para além das orquídeas", reforçou.

Gramado" na Mata da Praia, referindo-se ao famoso município do Rio Grande do Sul. "Quero um bairro bem cuidado, lindo, um verdadeiro orquidário a céu aberto e uma vitrine para os turistas", concluiu. O corretor imobiliário sonha alto: "Gostaria que este fosse um projeto piloto para o bairro. Minha ideia é a de fazer uma "" na Mata da Praia, referindo-se ao famoso município do Rio Grande do Sul. "Quero um bairro bem cuidado, lindo, um verdadeiro orquidário a céu aberto e uma vitrine para os turistas", concluiu.

TIPOS E CUIDADOS COM AS ORQUÍDEAS

Com a grande procura dos capixabas por orquídeas, o professor de Biologia Carlos Eduardo Dutra França, 42, esclareceu quais os tipos mais comuns da planta e os cuidados principais a serem observados para cuidar melhor e tê-la por mais tempo alegrando o ambiente.

"Os gêneros mais comuns cultivados são as híbridas (obtidas por cruzamento de espécies diferentes) por conta das cores mais vibrantes. Um gênero de planta asiática muito comum é o Phalaenopsis, que as pessoas costumam cultivar pela facilidade de encontrar nas floriculturas", explicou.

As "Phalænopsis" são orquídeas asiáticas muito comuns nas floriculturas Crédito: Pixabay

Em relação aos cuidados principais, merece atenção a sensibilidade da planta à luz. "Nunca se deve deixar a luz do sol pegar direto na planta, a iluminação precisa ser indireta. Se a luz alcançar as folhas, elas queimam. As orquídeas gostam de sombreamento de aproximadamente 50%. Dentro do apartamento podem se adaptar bem, mas se na varanda houver sol batendo diretamente nelas, elas morrem", iniciou o especialista.

Em relação à ventilação, Carlos Eduardo explica que deve ser moderada, bem como a presença de umidade. Nestes quesitos, um apartamento costuma não ser a melhor opção. "A irrigação deve ser realizada sempre no final da tarde, horário em que o sol já está se pondo. Quanto à adubação, esta precisa ser pelo menos mensal, o ideal mesmo é que seja quinzenal, sempre no final da tarde. Caso a pessoa use adubo orgânico não importa tanto o horário. Mas se precisar molhar a planta, sempre no final da tarde", finalizou.

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