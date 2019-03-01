De uma alameda para toda Mata da Praia: o homem que planta orquídeas

Em um beco de um bairro nobre de Vitória, um corretor de imóveis percebeu que faltava algo. Não se tratava de aparato tecnológico nem de qualquer grande investimento, mas, talvez, um pouco de cor e de sensibilidade. Foi com este pensamento que André Rato, de 49 anos, morador da Mata da Praia, decidiu espalhar delicadeza na forma de orquídeas. O que começou com 40 mudas, em 2017, hoje passa de 600 belas plantas.
Para alcançar o número, André precisou unir forças com moradores do bairro, angariar apoio dos comerciantes locais e requerer autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam). O resultado nas ruas e praças não vem do dia para a noite: é necessário plantar, regar, adubar e vigiar, e, em especial, contar com a participação de todo o entorno ativo, como síndicos de prédios e porteiros.
"Eu sempre gostei muito de plantas, da natureza como um todo. A Mata da Praia, conhecida por ser um bairro que propicia a qualidade de vida, contava com praças e vias que tinham só mato, cocô de cachorro e lixo, em um ciclo vicioso. Me toquei que isso precisava mudar. Procurei a iniciativa privada e a Semmam. Já conseguimos ver como tem ficado mais limpo, com mais gente indo para a praça e, consequentemente, mais segurança gerada no entorno", contou o corretor.
As pessoas passam a conviver, interagir, o bairro se humaniza. Foi-se o tempo em que quanto mais lixo tinha, mais aparecia. Hoje é o contrário: quanto mais gente cuida, mais gente aparece querendo cuidar
André, entusiástico com a repercussão da atitude, mencionou ainda que sempre que sai para cuidar das plantas acaba ganhando exemplares de orquídeas novas de moradores da região. "Quero juntar ainda mais gente, e olha que já são mais de 100 participantes junto à iniciativa", afirmou.
AUTORIZAÇÃO
Buscando a permissão e o apoio da Prefeitura de Vitória, o morador da Mata da Praia fez um requerimento direcionado à Secretaria de Meio Ambiente. André fez o registro fotográfico de regiões do bairro onde reside, solicitando também poda e plantio de mudas. Segundo ele, teve o pedido atendido prontamente, com participação mais ativa do que esperava por parte do município, que realizou até o paisagismo das praças.
Procurada pela reportagem, a secretaria confirmou a autorização do orquidário e ausência de custos para o município. Apesar disso, André conta com fiscalização e orientação dos técnicos da prefeitura.
MERCADO IMOBILIÁRIO EM RECESSÃO
Com o mercado imobiliário em recessão, André conta que se tornou muito mais fácil conciliar a agenda de trabalho com a de cuidados com o meio ambiente urbano. "Dá para conciliar tranquilamente as atividades. Esse projeto todo, ainda por cima, traz valorização imobiliária e também passo a conhecer mais gente. A atmosfera da região é muito positiva", comemorou.
ALÉM DAS ORQUÍDEAS
A iniciativa de André Rato teve continuidade com a ideia de revitalizar a praça que fica em frente ao edifício onde mora. Além das orquídeas, muitas das vezes doadas por vizinhos, ele conseguiu contar com os parceiros públicos e privados para trocar pedras dos canteiros, solicitar pintura dos bancos, limpar o piso e plantar novas árvores. "A prefeitura tem plantado árvores na região, na alameda. Foram 87 novas mudas de palmeiras só nesta quinta-feira (28). No total são mais de 300 novas árvores. O projeto se ampliou para além das orquídeas", reforçou.
O corretor imobiliário sonha alto: "Gostaria que este fosse um projeto piloto para o bairro. Minha ideia é a de fazer uma "Gramado" na Mata da Praia, referindo-se ao famoso município do Rio Grande do Sul. "Quero um bairro bem cuidado, lindo, um verdadeiro orquidário a céu aberto e uma vitrine para os turistas", concluiu.
TIPOS E CUIDADOS COM AS ORQUÍDEAS
Com a grande procura dos capixabas por orquídeas, o professor de Biologia Carlos Eduardo Dutra França, 42, esclareceu quais os tipos mais comuns da planta e os cuidados principais a serem observados para cuidar melhor e tê-la por mais tempo alegrando o ambiente.
"Os gêneros mais comuns cultivados são as híbridas (obtidas por cruzamento de espécies diferentes) por conta das cores mais vibrantes. Um gênero de planta asiática muito comum é o Phalaenopsis, que as pessoas costumam cultivar pela facilidade de encontrar nas floriculturas", explicou.
Em relação aos cuidados principais, merece atenção a sensibilidade da planta à luz. "Nunca se deve deixar a luz do sol pegar direto na planta, a iluminação precisa ser indireta. Se a luz alcançar as folhas, elas queimam. As orquídeas gostam de sombreamento de aproximadamente 50%. Dentro do apartamento podem se adaptar bem, mas se na varanda houver sol batendo diretamente nelas, elas morrem", iniciou o especialista.
Em relação à ventilação, Carlos Eduardo explica que deve ser moderada, bem como a presença de umidade. Nestes quesitos, um apartamento costuma não ser a melhor opção. "A irrigação deve ser realizada sempre no final da tarde, horário em que o sol já está se pondo. Quanto à adubação, esta precisa ser pelo menos mensal, o ideal mesmo é que seja quinzenal, sempre no final da tarde. Caso a pessoa use adubo orgânico não importa tanto o horário. Mas se precisar molhar a planta, sempre no final da tarde", finalizou.
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