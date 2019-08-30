Criminosos roubam até marmita durante assalto em Cariacica

Ao menos seis pessoas que aguardavam pelo ônibus em Jardim Botânico, em Cariacica, foram assaltadas na manhã desta-sexta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O dia sequer havia amanhecido e pelo menos seis pessoas foram assaltadas, na madrugada dessa sexta-feira (30), em um ponto de ônibus no bairro Jardim Botânico, em Cariacica . O crime aconteceu antes das seis horas da manhã, quando um veículo preto se aproximou e dois homens armados saíram do mesmo e renderam as pessoas que aguardavam pelo coletivo. Até a marmita de um deles foi levada pelos criminosos, que ainda carregaram dinheiro, celulares, documentos e outros pertences.

Uma das pessoas assaltadas, o operador de bate-estaca Sebastião Rodrigues, contou ter tido uma arma apontada para a cabeça durante a ação da dupla.

Sebastião foi uma das pessoas assaltadas na ação dos criminosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Apontaram a arma para mim, mandaram eu ficar virado de costas para o poste no ponto de ônibus, me xingaram e ainda puseram o revólver na minha nuca. A todo momento falavam que se eu olhasse para trás iriam me matar", contou.

"Eles abriram a porta, desceram dois homens e foram logo pegando as bolsas, depois limparam os bolsos das pessoas e levaram tudo da gente. Foi humilhante", complementou.

Outra pessoa abordada pela dupla foi a auxiliar de serviços gerais, Maria da Conceição, que chegava ao ponto de ônibus no momento do assalto. Ela seguia para o trabalho, na Mata da Praia, em Vitória.

"Eles já chegaram e mandaram 'passar tudo', disse a moradora, que ainda afirmou que assaltos como este nas primeiras horas do dia são comuns na região de Jardim Botânico e que o policiamento é pouco.

Em resposta, a assessoria da Polícia Militar informou que o patrulhamento é feito no bairro, mas os militares não ficam parados em um ponto específico. A nota da PM ainda afirmou que são feitas abordagens a veículos e pessoas suspeitas, e inclusive disse, que no último dia 16, prendeu duas pessoas que portavam armas e drogas no bairro.