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Na madrugada

Criminosos roubam até marmita durante assalto em Cariacica

Ao menos seis pessoas que aguardavam em um ponto de ônibus no bairro Jardim Botânico foram alvos dos assaltantes na ação na madrugada desta sexta-feira (30)

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:34

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:34
Ao menos seis pessoas que aguardavam pelo ônibus em Jardim Botânico, em Cariacica, foram assaltadas na manhã desta-sexta-feira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O dia sequer havia amanhecido e pelo menos seis pessoas foram assaltadas, na madrugada dessa sexta-feira (30), em um ponto de ônibus no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. O crime aconteceu antes das seis horas da manhã, quando um veículo preto se aproximou e dois homens armados saíram do mesmo e renderam as pessoas que aguardavam pelo coletivo. Até a marmita de um deles foi levada pelos criminosos, que ainda carregaram dinheiro, celulares, documentos e outros pertences.
Uma das pessoas assaltadas, o operador de bate-estaca Sebastião Rodrigues, contou ter tido uma arma apontada para a cabeça durante a ação da dupla.
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Sebastião foi uma das pessoas assaltadas na ação dos criminosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Apontaram a arma para mim, mandaram eu ficar virado de costas para o poste no ponto de ônibus, me xingaram e ainda puseram o revólver na minha nuca. A todo momento falavam que se eu olhasse para trás iriam me matar", contou.
"Eles abriram a porta, desceram dois homens e foram logo pegando as bolsas, depois limparam os bolsos das pessoas e levaram tudo da gente. Foi humilhante", complementou.
Outra pessoa abordada pela dupla foi a auxiliar de serviços gerais, Maria da Conceição, que chegava ao ponto de ônibus no momento do assalto. Ela seguia para o trabalho, na Mata da Praia, em Vitória.
"Eles já chegaram e mandaram 'passar tudo', disse a moradora, que ainda afirmou que assaltos como este nas primeiras horas do dia são comuns na região de Jardim Botânico e que o policiamento é pouco.
Em resposta, a assessoria da Polícia Militar informou que o patrulhamento é feito no bairro, mas os militares não ficam parados em um ponto específico. A nota da PM ainda afirmou que são feitas abordagens a veículos e pessoas suspeitas, e inclusive disse, que no último dia 16, prendeu duas pessoas que portavam armas e drogas no bairro.
A Polícia Civil, por sua vez, orientou que os moradores registrem as ocorrências na delegacia para que os suspeitos sejam identificados e capturados.

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