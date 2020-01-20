Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Crianças de 4 anos precisam reforçar vacina contra febre amarela em 2020
Ministério da Saúde

Crianças de 4 anos precisam reforçar vacina contra febre amarela em 2020

Desde primeiro de janeiro, a recomendação é que crianças que se vacinaram entre nove e 12 meses de idades voltem às unidades de saúde para receberem o reforço na vacinação

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 09:17
Campanha de vacinação visa reforçar o atendimento ao público infantil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Crianças de 4 anos precisam reforçar vacina contra febre amarela em 2020
Para aumentar a eficácia da vacina contra febre amarela, o Ministério da Saúde instituiu um reforço para crianças com quatro anos. Desde primeiro de janeiro, a recomendação é que crianças que se vacinaram entre nove e 12 meses de idade voltem nas unidades de saúde para receberem o reforço.
A preocupação do Ministério da Saúde aumentou depois de confirmação da morte de 38 macacos por causa da doença nos Estados do Paraná (34), São Paulo (3) e Santa Catarina (1) nos últimos seis meses.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que há mais de um ano não há registro de casos confirmados de febre amarela em humanos, e nem animais mortos pela doença. No entanto, a secretaria ressaltou que é importante que a sociedade se vacine. Até dezembro do ano passado, a cobertura vacinal na população geral chegou a 91%.
"Em abril de 2017, foi instituída apenas uma dose para a pessoa ao longo da sua vida. No entanto, identificou-se que crianças que vacinaram muito precocemente, entre nove e doze meses, não desenvolveram a resposta imunológica tão alta quanto as crianças acima de 5, e adultos", explicou Tatiane Comério, coordenadora da vigilância epidemiológica de Vitória, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados