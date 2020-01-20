Campanha de vacinação visa reforçar o atendimento ao público infantil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Crianças de 4 anos precisam reforçar vacina contra febre amarela em 2020

Para aumentar a eficácia da vacina contra febre amarela, o Ministério da Saúde instituiu um reforço para crianças com quatro anos. Desde primeiro de janeiro, a recomendação é que crianças que se vacinaram entre nove e 12 meses de idade voltem nas unidades de saúde para receberem o reforço.

A preocupação do Ministério da Saúde aumentou depois de confirmação da morte de 38 macacos por causa da doença nos Estados do Paraná (34), São Paulo (3) e Santa Catarina (1) nos últimos seis meses.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que há mais de um ano não há registro de casos confirmados de febre amarela em humanos, e nem animais mortos pela doença. No entanto, a secretaria ressaltou que é importante que a sociedade se vacine. Até dezembro do ano passado, a cobertura vacinal na população geral chegou a 91%.