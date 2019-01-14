Criança de cinco anos morre afogada em lagoa de Vila Velha

Uma criança de cinco anos morreu afogada na Lagoa Grande, em Ponta da Fruta, Vila Velha, na tarde deste domingo (13). O menino chegou a ser resgatado, mas não resistiu e faleceu enquanto era atendido.
O garoto estava acompanhado da mãe e da tia quando, por um descuido, se afogou na lagoa. Uma viatura da PM passava pelo local e prestou socorro, levando o menino ao posto de atendimento da Rodosol, que fica próximo à lagoa. O primeiro atendimento foi realizado em uma ambulância da Rodosol. O Samu também foi acionado. Mais viaturas da Polícia Militar também foram chamadas porque as pessoas que se dirigiram ao posto da Rodosol estavam bastante nervosas. A criança acabou falecendo dentro da ambulância.
De acordo com informações do sargento Henrique, da Polícia Militar, a mãe do menino chegou logo depois e foi ameaçada por populares no local, que seriam amigos e parentes do pai do garoto afogado. Ela acabou deixando o posto por conta das ameaças. O pai também chegou ao local e acompanhou o atendimento. Ele seguiu com a ambulância do Samu para o Departamento Médico Legal, em Vitória, para onde o corpo da vítima foi levado.
"Pela situação que acompanhamos, trata-se de uma fatalidade mesmo, um acidente", contou o sargento Henrique a jornalistas no local."
Por meio de nota, a Rodosol informou que "a criança vítima de afogamento foi levada até a base da concessionária no km 19 por uma viatura da Polícia. O Samu também foi acionado e chegou ao local logo em seguida. Todos os esforços foram feitos para salvar a vida da criança, atendida em uma das ambulâncias da empresa pela equipe especializada, mas a vítima, infelizmente, veio a óbito".