Criança de cinco anos morre afogada em lagoa de Vila Velha

Lagoa Grande, em Interlagos, Vila Velha Crédito: Diony Silva

Uma criança de cinco anos morreu afogada na Lagoa Grande, em Ponta da Fruta, Vila Velha, na tarde deste domingo (13). O menino chegou a ser resgatado, mas não resistiu e faleceu enquanto era atendido.

O garoto estava acompanhado da mãe e da tia quando, por um descuido, se afogou na lagoa. Uma viatura da PM passava pelo local e prestou socorro, levando o menino ao posto de atendimento da Rodosol, que fica próximo à lagoa. O primeiro atendimento foi realizado em uma ambulância da Rodosol. O Samu também foi acionado. Mais viaturas da Polícia Militar também foram chamadas porque as pessoas que se dirigiram ao posto da Rodosol estavam bastante nervosas. A criança acabou falecendo dentro da ambulância.

De acordo com informações do sargento Henrique, da Polícia Militar, a mãe do menino chegou logo depois e foi ameaçada por populares no local, que seriam amigos e parentes do pai do garoto afogado. Ela acabou deixando o posto por conta das ameaças. O pai também chegou ao local e acompanhou o atendimento. Ele seguiu com a ambulância do Samu para o Departamento Médico Legal, em Vitória, para onde o corpo da vítima foi levado.

"Pela situação que acompanhamos, trata-se de uma fatalidade mesmo, um acidente", contou o sargento Henrique a jornalistas no local."