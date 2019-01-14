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Ponta da Fruta

Criança de cinco anos morre afogada em lagoa de Vila Velha

O menino foi levado para atendimento no posto da Rodosol, mas acabou falecendo na ambulância

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 21:17

Publicado em 

13 jan 2019 às 21:17
Lagoa Grande, em Interlagos, Vila Velha Crédito: Diony Silva
Uma criança de cinco anos morreu afogada na Lagoa Grande, em Ponta da Fruta, Vila Velha, na tarde deste domingo (13). O menino chegou a ser resgatado, mas não resistiu e faleceu enquanto era atendido. 
O garoto estava acompanhado da mãe e da tia quando, por um descuido, se afogou na lagoa. Uma viatura da PM passava pelo local e prestou socorro, levando o menino ao posto de atendimento da Rodosol, que fica próximo à lagoa. O primeiro atendimento foi realizado em uma ambulância da Rodosol. O Samu também foi acionado. Mais viaturas da Polícia Militar também foram chamadas porque as pessoas que se dirigiram ao posto da Rodosol estavam bastante nervosas. A criança acabou falecendo dentro da ambulância. 
De acordo com informações do sargento Henrique, da Polícia Militar, a mãe do menino chegou logo depois e foi ameaçada por populares no local, que seriam amigos e parentes do pai do garoto afogado. Ela acabou deixando o posto por conta das ameaças. O pai também chegou ao local e acompanhou o atendimento. Ele seguiu com a ambulância do Samu para o Departamento Médico Legal, em Vitória, para onde o corpo da vítima foi levado. 
"Pela situação que acompanhamos, trata-se de uma fatalidade mesmo, um acidente", contou o sargento Henrique a jornalistas no local."
Por meio de nota, a Rodosol informou que "a criança vítima de afogamento foi levada até a base da concessionária no km 19 por uma viatura da Polícia. O Samu também foi acionado e chegou ao local logo em seguida. Todos os esforços foram feitos para salvar a vida da criança, atendida em uma das ambulâncias da empresa pela equipe especializada, mas a vítima, infelizmente, veio a óbito".

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