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Estado grave

Criança atingida por concreto em Guarapari segue em estado grave

De acordo com a avó da menina de dois anos, o caso segue estável no Hospital Infantil de Vitória

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:48

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 out 2019 às 18:48
Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari
A criança atingida na cabeça por um pedaço de concreto segue internada em estado grave no Hospital Infantil de Vitória. De acordo com a avó da menina de dois anos, apesar da gravidade ela está estável. O acidente ocorreu no último sábado (19), na Praia do Morro, em Guarapari, quando o bloco se soltou da varanda de um prédio.
Criança atingida por concreto em Guarapari segue em estado grave
No dia do ocorrido, uma câmera de monitoramento registrou o momento exato que o objeto atingiu a cabeça da criança. Segundo a tia dela, a família saía para jantar quando o episódio aconteceu. A família da menina é de Pirapora, em Minas Gerais, e passava as férias no Espírito Santo. Os familiares da criança estão em um hotel da capital para acompanhar o quadro de saúde dela.
Em razão do impacto do bloco de concreto, houve afundamento do crânio da menina, que chegou a passar por uma cirurgia.

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