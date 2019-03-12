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Vitória

CPI vai apurar causa de morte de cão em apartamento em Jardim da Penha

A principal suspeita é que o animal tenha morrido devido ao calor, já que o acesso para o outro cômodo do apartamento estava fechado

Publicado em 

11 mar 2019 às 23:58

Publicado em 11 de Março de 2019 às 23:58

O animal estava morto na varanda de um apartamento localizado no bairro Jardim da Penha Crédito: Reprodução
Após a morte de um cachorro, da raça Bulldog, que aconteceu no último final de semana, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, a CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais vai apurar o que motivou a morte do animal.  
Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o local onde estava o cachorro, na varanda do apartamento. A principal suspeita é que o animal tenha morrido devido ao calor, já que o acesso para o outro cômodo do apartamento estava fechado.
O cãozinho foi retirado do apartamento por protetores de animais, já que o dono da residência não estava em casa. Ao
Gazeta Online
, a deputada estadual Janete de Sá (PMN) contou que o proprietário do cachorro e algumas testemunhas, que participaram no socorro ao animal foram convocados para a reunião, que acontece na próxima quinta-feira (14), na Assembleia Legislativa.
"Nós já entramos em contato com o delegado Ludgero, da delegacia de crimes ambientais e da causa animal, mandamos um requerimento para ele, solicitando que ele abra um processo investigatório para poder identificar a causa da morte do animal".
A deputada ainda contou que entrou em contato com o cemitério onde o animal foi levado para que o proprietário do cemitério conserve o corpo do animal, caso haja necessidade de realizar necrópsia. 
"Apesar do IML não fazer a autopsia de animais, mas nós podemos, através da CPI, pedir uma clínica para que proceda uma autopsia criteriosa para pode identificar a causa da morte", finalizou. 
 

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