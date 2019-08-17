Corrida por vacinação contra sarampo provoca grandes filas no ES

Vigilância Epidemiológica da cidade recebeu até o momento 21 fichas de notificação de casos suspeitos de sarampo. Todos os casos foram investigados e monitorados. Do total de casos notificados, 20 foram descartados, nenhum foi confirmado e um está sob investigação.

A cidade informou que três casos suspeitos de sarampo foram identificados no município, no entanto não houve a confirmação em nenhum dos casos. Em dois deles, inclusive, já foi descartada a suspeita da doença e outro ainda segue na fase de investigação.