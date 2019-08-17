Corrida por vacinação contra sarampo provoca grandes filas no ES

A recente confirmação de um caso de sarampo no Espírito Santo, em uma jovem de 19 anos, na cidade de Cariacica, aumentou o cuidado dos municípios da Grande Vitória em relação à doença. Por isso, alguns plantões de vacinação foram organizados em unidades básicas de saúde e até mesmo em um shopping da região. Os mutirões aconteceram nas cidades de Serra, Vila Velha e Viana.
No município da Serra, dezenas de pessoas aproveitam o dia para se vacinar nas unidades básicas dos bairros Jacaraípe e Serra Dourada. A imunização começou as 8h e vai até as 16h30. Esse é o segundo sábado seguido que a cidade realiza um mutirão de vacinação contra o sarampo.
Em Vila Velha, a campanha de imunização também acontece dentro de dois shoppings, nos bairros Divino Espírito Santo e Jockey. Nos dois locais foram formadas longas filas de pessoas à espera por imunização.
VEJA A FILA PARA VACINAÇÃO EM SHOPPING
Vigilância Epidemiológica da cidade recebeu até o momento 21 fichas de notificação de casos suspeitos de sarampo. Todos os casos foram investigados e monitorados. Do total de casos notificados, 20 foram descartados, nenhum foi confirmado e um está sob investigação.
O caso que permanece em investigação trata-se de uma criança do sexo masculino, de 11 meses de idade e não vacinada contra o sarampo por não possuir idade mínima dentro do protocolo da rotina, para receber a vacina tríplice viral. Todas as medidas de controle e bloqueio vacinal foram adotadas pelo serviço de vigilância epidemiológica.
Viana realiza mutirão de vacinação das unidades de saúde da cidade. A campanha também acontecerá no sábado da semana que vem. A vacina contra o sarampo também está sendo disponibilizada nas unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, das 07 às 15 horas
A cidade informou que três casos suspeitos de sarampo foram identificados no município, no entanto não houve a confirmação em nenhum dos casos. Em dois deles, inclusive, já foi descartada a suspeita da doença e outro ainda segue na fase de investigação.