Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Corpo de Albuíno Azeredo segue em cortejo para culto em Vila Velha
Após Assembleia

Corpo de Albuíno Azeredo segue em cortejo para culto em Vila Velha

O cortejo segue até a Igreja Maranata da Praia da Costa, em Vila Velha, onde será realizado um culto de corpo presente, antes do cortejo para um cemitério em Ponta da Fruta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 10:50

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 10:50

O corpo do ex-governador do Estado Albuíno Azeredo saiu da Assembleia Legislativa por volta das 7h30 desta segunda-feira (17) em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O cortejo segue até a Igreja Maranata da Praia da Costa, em Vila Velha, onde será realizado um culto de corpo presente, antes do cortejo para um cemitério em Ponta da Fruta.
> Ex-governadores relembram a trajetória de Albuíno Azeredo na política
O enterro acontecerá após às 10 horas, com honrarias de chefe de Estado. Albuíno também vai ser levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros, seguido por uma escolta fúnebre. Por ser ex-governador, ele também será homenageado com salva de tiros da tropa da Polícia Militar.
> Albuíno Azeredo: um governo marcado por visita de personalidades
O corpo estava na Assembleia Legislativa do Estado desde domingo, quando chegou por volta de 17 horas.
VEJA FOTOS DO VELÓRIO DE ALBUÍNO 
CAUSA DA MORTE
O ex-governador, que atualmente morava no Rio de Janeiro, estava visitando a família no Estado quando precisou ser internado há cinco dias no Hospital Vila Velha, inicialmente com um quadro de infecção, e após exames, na madrugada da última quarta-feira (12) foi constatada uma pneumonia e, assim, foi feita a transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
Segundo a filha do ex-governador, Ana Flávia Azeredo, neste sábado (16) ela teve a informação de que o pai estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos iriam retirar o respirador mecânico, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Albuíno, segundo a filha, chegou a passar por um procedimento de reanimação pelos médicos, mas não resistiu.
Com informações de Caíque Verli 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estoque de sangue atinge nível crítico em Linhares; veja como doar
Imagem de destaque
Os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Ifes de Linhares é invadido e equipamentos são danificados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados