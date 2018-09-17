Corpo de Albuíno Azeredo segue em cortejo para culto em Vila Velha

O corpo do ex-governador do Estado Albuíno Azeredo saiu da Assembleia Legislativa por volta das 7h30 desta segunda-feira (17) em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O cortejo segue até a Igreja Maranata da Praia da Costa, em Vila Velha, onde será realizado um culto de corpo presente, antes do cortejo para um cemitério em Ponta da Fruta.

O enterro acontecerá após às 10 horas, com honrarias de chefe de Estado. Albuíno também vai ser levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros, seguido por uma escolta fúnebre. Por ser ex-governador, ele também será homenageado com salva de tiros da tropa da Polícia Militar.

O corpo estava na Assembleia Legislativa do Estado desde domingo, quando chegou por volta de 17 horas.

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CAUSA DA MORTE

O ex-governador, que atualmente morava no Rio de Janeiro, estava visitando a família no Estado quando precisou ser internado há cinco dias no Hospital Vila Velha, inicialmente com um quadro de infecção, e após exames, na madrugada da última quarta-feira (12) foi constatada uma pneumonia e, assim, foi feita a transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Segundo a filha do ex-governador, Ana Flávia Azeredo, neste sábado (16) ela teve a informação de que o pai estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos iriam retirar o respirador mecânico, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Albuíno, segundo a filha, chegou a passar por um procedimento de reanimação pelos médicos, mas não resistiu.