Flavia e Talles casaram na varanda da residência deles, em Jardim Camburi Crédito: Alana Valentim

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - Casal inova com cerimônia na varanda e live na web

Segunda-feira, 20 de abril de 2020 foi o dia que Flávia e Talles escolheram para casar, mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus . Como as cerimônias tradicionais, o casamento teve marcha nupcial, noiva vestida de branco, troca de alianças, juras de amor e muita emoção. Para além da família, cerca de 100 convidados acompanharam a cerimônia: cada um na sua casa. Na presença de um pastor, o casal celebrou a união com uma live transmitida pelas redes sociais.

Juntos há dois anos, o casal planejava celebrar a união em um cerimonial na Ponta da Fruta, em Vila Velha, mas precisou mudar os planos depois que o isolamento social passou a ser recomendado para evitar a propagação da Covid-19. A cerimônia então aconteceu na residência do casal, em Jardim Camburi e teve, além do pastor, os pais dos noivos e a irmã da noiva presentes.

"Sou amiga da Flavia há 15 anos. Ela e o Talles são da mesma igreja. O casamento e a festa seriam hoje. Com a pandemia, transferiram a festa para outubro, mas mantivemos a cerimônia com a bênção do pastor, da família dela e dele", contou Alana Valentim, de 30 anos, madrinha do casal.

"No começo estávamos receosos e frustrados com o adiamento do nosso casamento. Mas agora, depois da cerimônia finalizada, foi lindo ver como Deus preparou esse momento de forma tão especial e único pra nós! Então estamos muito gratos que mesmo com toda a situação que estamos vivendo, foi possível concretizar os nosso sonho" Flavia Cristina Saraiva Christo - Noiva

DECORAÇÃO MONTADA NA VARANDA

Para dar um charme a mais à celebração, um pequeno altar foi montado na varanda da residência do casal. Tudo feito com carinho pela madrinha Alana, que é decoradora. A decoração ainda teve uma mesa de docinhos e bolo para compor o cenário das fotos.

Flavia e Talles: casamento na varanda e transmissão pelas redes sociais

"Arrumamos tudo lá na casa deles. Como a cerimônia hoje seria limitada apenas para a família, veio a ideia de transmitir pelo Youtube e pelo Instagram. Fizemos um altar na varada da casa deles, uns docinhos e um bolo para eles tirarem foto lá mesmo", afirmou a madrinha.

"O casamento de vocês com certeza vai ficar marcado na história. Não tinha lugar melhor para estar no dia de hoje do que na casa de vocês. Nós queremos abençoá-los duplamente, abençoar o casamento e a casa de vocês" Vander Borges - Pastor da Primeir Igreja Batista em Jardim Camburi