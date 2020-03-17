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Covid-19

Coronavírus: ES terá reforço emergencial de 370 médicos até abril

Serão 200 profissionais pelo programa Mais Médicos e 170 contratados pelo Estado em parceria com os municípios

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:10
Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas): previsão é de que médicos comecem a trabalhar no início de abril Crédito: Gazeta Online
A fim de reforçar a rede de médicos estadual, o Estado contará com mais 370 profissionais atuando no Espírito Santo até a primeira quinzena de abril, quando estima-se que o coronavírus irá atingir seu pico de contágio em terras capixabas. Desse número, 200 serão contratados pelo programa Mais Médicos. As vagas estão abertas desde o ano passado e não haviam sido repostas pelo Ministério da Saúde.
O edital para a contratação dos profissionais foi publicado nesta segunda-feira (16) pelo Governo Federal. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, não está descartada o retorno de médicos cubanos para as vagas remanescentes, mas a prioridade é para a contratação de brasileiros.
Além das vagas do Governo Federal, o Estado, em parceria com os municípios, irá contratar mais 170 médicos, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. São quase 400 médicos a mais que vão entrar na rede a partir da primeira quinzena de abril. Foi uma medida importante do Ministério da Saúde, também, de usar a legislação para ocupar essas 200 vagas que estavam ociosas, afirma.

MAIS MÉDICOS

As inscrições para o programa Mais Médicos foram abertas nesta segunda-feira (16) e terminam esta terça-feira (17). Serão 5.318 vagas para atuar em 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas.
Os selecionados serão distribuídos entre locais com maior facilidade de circulação da doença. As capitais dos estados e centros urbanos com grande concentração de pessoas também fazem parte do programa.

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Para participar da seleção, o interessado de ter diploma de graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Os concorrentes não podem estar participando de programa de residência médica ou prestando serviço militar obrigatório.
O tempo de contratação será de um ano com uma carga de trabalho de 40 horas semanais. Os participantes terão direito a uma bolsa no valor de R$ 12.386,50. As inscrições deverão ser feitas no site do Programa Mais Médicos. O candidato deverá preencher um formulário eletrônico e prestar declarações que ficarão registradas no termo de aceite do processo seletivo.

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