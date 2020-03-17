Coronavírus: ES terá reforço emergencial de 370 médicos até abril

Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas): previsão é de que médicos comecem a trabalhar no início de abril Crédito: Gazeta Online

A fim de reforçar a rede de médicos estadual, o Estado contará com mais 370 profissionais atuando no Espírito Santo até a primeira quinzena de abril, quando estima-se que o coronavírus irá atingir seu pico de contágio em terras capixabas. Desse número, 200 serão contratados pelo programa Mais Médicos. As vagas estão abertas desde o ano passado e não haviam sido repostas pelo Ministério da Saúde.

O edital para a contratação dos profissionais foi publicado nesta segunda-feira (16) pelo Governo Federal. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, não está descartada o retorno de médicos cubanos para as vagas remanescentes, mas a prioridade é para a contratação de brasileiros.

Além das vagas do Governo Federal, o Estado, em parceria com os municípios, irá contratar mais 170 médicos, de acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. São quase 400 médicos a mais que vão entrar na rede a partir da primeira quinzena de abril. Foi uma medida importante do Ministério da Saúde, também, de usar a legislação para ocupar essas 200 vagas que estavam ociosas, afirma.

MAIS MÉDICOS

As inscrições para o programa Mais Médicos foram abertas nesta segunda-feira (16) e terminam esta terça-feira (17). Serão 5.318 vagas para atuar em 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas.

Os selecionados serão distribuídos entre locais com maior facilidade de circulação da doença. As capitais dos estados e centros urbanos com grande concentração de pessoas também fazem parte do programa.

Para participar da seleção, o interessado de ter diploma de graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Os concorrentes não podem estar participando de programa de residência médica ou prestando serviço militar obrigatório.