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Covid-19

Coronavírus: ES investiga mais de mil casos suspeitos da doença

O balanço foi divulgado pela  Secretaria da Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira. São 40 casos confirmados e 12 curados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:19

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:19

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
O Espírito Santo investiga 1.019 casos suspeitos do novo coronavírus. O Estado registra 39 casos confirmados da doença nesta quarta-feira (25). Um novo caso, que totalizaria 40, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. 
A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento, o Espírito Santo permanece com transmissão local.
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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