Coronavírus: ES investiga mais de mil casos suspeitos da doença

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

O Espírito Santo investiga 1.019 casos suspeitos do novo coronavírus . O Estado registra 39 casos confirmados da doença nesta quarta-feira (25). Um novo caso, que totalizaria 40, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local.

A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o momento, o Espírito Santo permanece com transmissão local.

Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.