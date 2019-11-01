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Projeto de lei

Copos plásticos: Governo do ES veta projeto, mas cria grupo de discussão

O deputado autor do projeto disse que vai analisar se propõe a derrubada do veto do governador ou se vai participar do grupo de trabalho que agora foi criado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 16:27

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 16:27

Projeto de lei quer proibir copos descartáveis em estabelecimentos do ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Depois dos canudos de plástico, agora os copos descartáveis é que podem sair de cena no Espírito Santo. Um projeto de lei aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa (Ales) quer proibir a entrega dos copos em bares, restaurantes e comércios ambulantes no Estado. A proposta foi vetada pelo governador Renato Casagrande, mas o governo informou que criou um grupo de trabalho para discutir uma nova lei.
O projeto, de autoria do deputado Emílio Mameri, quer que os copos de plástico, que demoram para se decompor e apresentam risco para a natureza, sejam substituídos por outros, de material biodegradável. Mas, de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Material Plástico (Sindiplast), esse tipo de produto sai mais caro.
Fica em torno de 20% a mais, que vai ser impactado diretamente no bolso do consumidor e vai continuar poluindo da mesma forma, só diminui o tempo de deterioração disse o presidente da Sindiplast, Jackley Maifredo.
O Sindiplast acredita que a questão poderia ser resolvida se houvesse mais incentivo à reciclagem dos copos descartáveis.Por que as pessoas não reciclam muito copo, pet, mas uma latinha [de alumínio] o pessoal recicla? Porque tem valor agregado. Falta incentivo fiscal, disse Jackley.

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Os donos de bares querem mais tempo para fazer a substituição. A gente vê com muita preocupação, por conta da falta de alternativa, disse o presidente do Sindibares, Rodrigo Vervloet.
Já o vendedor de coco Evair de Oliveira, que atua no Centro de Vitória já não usa canudinhos e também não vê problema em trocar os copos plásticos por copos biodegradáveis.Um copo desse aqui [de plástico] custa a se decompor. Se for uma coisa mais favorável para a gente e para o meio ambiente, é bom, disse.
O projeto de lei foi vetado pelo governador porque não apresentava um período de transição, nem a forma de fiscalização. O governo informou que criou um grupo de trabalho para discutir uma nova lei proibindo o uso de copos plásticos.O deputado autor do projeto disse que vai analisar se propõe a derrubada do veto do governador ou se vai participar do grupo de trabalho que agora foi criado.
Com informações da TV Gazeta

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