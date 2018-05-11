Copa do Mundo: vias de Vitória terão bloqueio nos jogos do Brasil

Mapa mostra as vias que serão interditadas durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Um dos principais pontos de concentração de torcedores para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo em Vitória, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, terá ruas interditadas para a circulação de veículos durante as apresentações da Seleção Brasileira. Duas horas antes do início e quatro horas após o término das partidas vai ocorrer o bloqueio total dessas vias, não sendo permitido nenhum trânsito de automóveis.

De acordo com a prefeitura do município, as interdições visam garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas nos jogos da seleção no Mundial.

"Para organizar o tráfego de veículos, serão disponibilizados agentes da Guarda Municipal, que estarão dispostos nos pontos de interdição", explicou o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.

Na região do Triângulo, serão interditados trechos das ruas Selimo Vieira Gomes, Manoel Gonçalves Carneiro, João da Cruz, Afonso Cláudio e Aleixo Neto. A circulação de veículos será liberada apenas para os moradores da região.

RUAS INTERDITADAS

- Selimo Vieira Gomes com cruzamento com a avenida Saturnino de Brito

- Manoel Gonçalves Carneiro no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito

- João da Cruz no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito

- Afonso Cláudio com cruzamento com a rua Joaquim Lírio