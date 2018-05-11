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Copa do Mundo: vias de Vitória terão bloqueio nos jogos do Brasil

Triângulo das Bermudas terá ruas bloqueadas. Veja quais ruas vão estar fechadas durante as partidas da seleção

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 23:40

Publicado em 

10 mai 2018 às 23:40
Mapa mostra as vias que serão interditadas durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo Crédito: Reprodução
Um dos principais pontos de concentração de torcedores para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo em Vitória, o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, terá ruas interditadas para a circulação de veículos durante as apresentações da Seleção Brasileira. Duas horas antes do início e quatro horas após o término das partidas vai ocorrer o bloqueio total dessas vias, não sendo permitido nenhum trânsito de automóveis.
De acordo com a prefeitura do município, as interdições visam garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas nos jogos da seleção no Mundial.
"Para organizar o tráfego de veículos, serão disponibilizados agentes da Guarda Municipal, que estarão dispostos nos pontos de interdição", explicou o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.
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Na região do Triângulo, serão interditados trechos das ruas Selimo Vieira Gomes, Manoel Gonçalves Carneiro, João da Cruz, Afonso Cláudio e Aleixo Neto. A circulação de veículos será liberada apenas para os moradores da região.
RUAS INTERDITADAS
- Selimo Vieira Gomes com cruzamento com a avenida Saturnino de Brito
- Manoel Gonçalves Carneiro no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito
- João da Cruz no cruzamento com a avenida Saturnino de Brito
- Afonso Cláudio com cruzamento com a rua Joaquim Lírio
- Aleixo Neto com o cruzamento da rua João da Cruz.

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