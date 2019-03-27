Convento da Penha vai apagar as luzes por uma hora no sábado

Convento da Penha Crédito: Reprodução

Por uma hora, o Convento da Penha vai apagar as luzes na noite do próximo sábado (30). A ação faz parte do movimento global "Hora do Planeta", em que pessoas, cidades e empresas são convidadas a demonstrar sua preocupação com a questão ambiental por meio de um ato simples de ficar com as luzes desligadas entre 20h30 e 21h30.

O movimento que começou com velas e um chamado para apagar as luzes na cidade de Sydney, Austrália, em 2007, cresceu e envolve milhões de apoiadores em mais de 180 países para agirem em relação às mudanças climáticas.

Além do apagar de luzes, o programa “Ecos do Convento” vai promover uma eco-caminhada. No site do Convento da Penha, o convite pede que as pessoas que participarem usem uma camisa branca e levem 1kg de alimento não perecível para doar a uma instituição filantrópica.

PROGRAMAÇÃO

18h30 – Concentração no Portão do Convento da Penha

19h30 – Início da caminhada

20h00 – Recepção dos participantes no Campinho, com a participação do Frei Paulo Roberto Pereira

20h10 – Apresentação do programa Ecos do Convento

20h20 – Apresentação do movimento “Hora do Planeta”

20h30 – Momento em que as luzes serão apagadas