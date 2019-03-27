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"Hora do Planeta"

Convento da Penha vai apagar as luzes por uma hora no sábado

Em uma ação global que visa a conscientização ambiental, as luzes do Convento da Penha serão apagadas no próximo sábado (30)

Publicado em 27 de Março de 2019 às 14:51

Publicado em 

27 mar 2019 às 14:51
Convento da Penha Crédito: Reprodução
Por uma hora, o Convento da Penha vai apagar as luzes na noite do próximo sábado (30). A ação faz parte do movimento global "Hora do Planeta", em que pessoas, cidades e empresas são convidadas a demonstrar sua preocupação com a questão ambiental por meio de um ato simples de ficar com as luzes desligadas entre 20h30 e 21h30. 
O movimento que começou com velas e um chamado para apagar as luzes na cidade de Sydney, Austrália, em 2007, cresceu e envolve milhões de apoiadores em mais de 180 países para agirem em relação às mudanças climáticas.
Além do apagar de luzes, o programa “Ecos do Convento” vai promover uma eco-caminhada. No site do Convento da Penha, o convite pede que as pessoas que participarem usem uma camisa branca e levem 1kg de alimento não perecível para doar a uma instituição filantrópica.
PROGRAMAÇÃO
18h30 – Concentração no Portão do Convento da Penha
19h30 – Início da caminhada
20h00 – Recepção dos participantes no Campinho, com a participação do Frei Paulo Roberto Pereira
20h10 – Apresentação do programa Ecos do Convento
20h20 – Apresentação do movimento “Hora do Planeta”
20h30 – Momento em que as luzes serão apagadas
20h30 às 21h30 – Interação e reflexão com grupo Encanta Conto

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