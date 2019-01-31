Contra avanço da erosão, caminhões levam areia para a Curva da Jurema

Crédito: Ricardo Medeiros

Com o avanço da erosão na Curva da Jurema, em Vitória, a Prefeitura de Vitória realiza, mais uma vez, o trabalho de engordamento na área. Durante as madrugadas, nesta semana, caminhões transportam areia da Praia de Camburi para a Curva da Jurema. Essa ação, segundo a prefeitura, é periódica e de manutenção.

O problema da erosão é antigo, e preocupa banhistas e donos de quiosques. A ação da prefeitura, no entanto, é apenas de manutenção, para minimizar os efeitos, mas não resolve o problema.

Gazeta Online, a pasta informou que o projeto ainda não foi concluído porque novos pontos de análises foram sugeridos e estão sendo finalizados. Em maio do ano passado , a prefeitura havia informado que um projeto para resolver de forma permanente o problema da erosão da Curva da Jurema estava em fase final de produção na Secretaria Municipal de Meio Ambiental. Questionada nesta quarta-feira (30) pelo, a pasta informou que o projeto ainda não foi concluído porque novos pontos de análises foram sugeridos e estão sendo finalizados.

O ENGORDAMENTO DA JUREMA

Crédito: Ricardo Medeiros

Baía de Vitória de um ponto para outro e dezenas de caçambas de areia são utilizadas na manutenção. De acordo com o oceanógrafo e Coordenador de Monitoramento Costeiro e Ecossistemas, Paulo Pinheiro Rodrigues, o serviço nada mais é do que remanejamento de areia e de sedimentos dade um ponto para outro e dezenas de caçambas de areia são utilizadas na manutenção.

"Este remanejo de sedimentos é utilizado no mundo inteiro anualmente, em lugares em que a onda agiu mais rápido; em outros lugares, este sedimento acumula também. A areia se concentra em alguns locais formando dunas ou faixas de areias extensas", detalhou.

Sobre o projeto que ainda está em finalização na secretaria, Paulo Pinheiro diz que a intenção é aumentar a faixa de areia em 70 ou 100 metros. "É uma composição para proteger da erosão, das ondas. É uma reposição da linha de areia para não deixar as ondas 'comerem' os quiosques", disse.

Quando a proposta for finalizada, ela deve ser apresentada ao secretário Luiz Emanuel Zouain da Rocha e ao prefeito de Vitória. Depois de feitos os ajustes necessários, será feita uma licitação.

Praia de Camburi sofre com o fenômeno, e que a erosão no local é causada por alterações oriundas de construções na orla. "Por exemplo, os píeres deixam acumular areia de um lado e faltar no outro; existe uma corrente longitudinal na praia que transporta o sedimento ao longo dela. Quando se constrói um píer, por exemplo, ele acaba depositando sedimentos de um lado só", explicou. Pinheiro também relata que, além da Curva da Jurema, asofre com o fenômeno, e que a erosão no local é causada por alterações oriundas de construções na orla. "Por exemplo, os píeres deixam acumular areia de um lado e faltar no outro; existe uma corrente longitudinal na praia que transporta o sedimento ao longo dela. Quando se constrói um píer, por exemplo, ele acaba depositando sedimentos de um lado só", explicou.