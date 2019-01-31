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Vitória

Contra avanço da erosão, caminhões levam areia para a Curva da Jurema

Prefeitura de Vitória diz que ação é periódica e de manutenção; um projeto para resolver o problema de forma permanente ainda é analisado

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 21:00

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

30 jan 2019 às 21:00
Crédito: Ricardo Medeiros
Com o avanço da erosão na Curva da Jurema, em Vitória, a Prefeitura de Vitória realiza, mais uma vez, o trabalho de engordamento na área. Durante as madrugadas, nesta semana, caminhões transportam areia da Praia de Camburi para a Curva da Jurema. Essa ação, segundo a prefeitura, é periódica e de manutenção. 
O problema da erosão é antigo, e preocupa banhistas e donos de quiosques. A ação da prefeitura, no entanto, é apenas de manutenção, para minimizar os efeitos, mas não resolve o problema. 
Em maio do ano passado, a prefeitura havia informado que um projeto para resolver de forma permanente o problema da erosão da Curva da Jurema estava em fase final de produção na Secretaria Municipal de Meio Ambiental. Questionada nesta quarta-feira (30) pelo Gazeta Online, a pasta informou que o projeto ainda não foi concluído porque novos pontos de análises foram sugeridos e estão sendo finalizados.
O ENGORDAMENTO DA JUREMA
Crédito: Ricardo Medeiros
De acordo com o oceanógrafo e Coordenador de Monitoramento Costeiro e Ecossistemas, Paulo Pinheiro Rodrigues, o serviço nada mais é do que remanejamento de areia e de sedimentos da Baía de Vitória de um ponto para outro e dezenas de caçambas de areia são utilizadas na manutenção.
"Este remanejo de sedimentos é utilizado no mundo inteiro anualmente, em lugares em que a onda agiu mais rápido; em outros lugares, este sedimento acumula também. A areia se concentra em alguns locais formando dunas ou faixas de areias extensas", detalhou.
Sobre o projeto que ainda está em finalização na secretaria, Paulo Pinheiro diz que a intenção é aumentar a faixa de areia em 70 ou 100 metros. "É uma composição para proteger da erosão, das ondas. É uma reposição da linha de areia para não deixar as ondas 'comerem' os quiosques", disse.
Quando a proposta for finalizada, ela deve ser apresentada ao secretário Luiz Emanuel Zouain da Rocha e ao prefeito de Vitória. Depois de feitos os ajustes necessários, será feita uma licitação. 
> Praias de Arraial do Cabo estão impróprias para banho
Pinheiro também relata que, além da Curva da Jurema, a Praia de Camburi sofre com o fenômeno, e  que a erosão no local é causada por alterações oriundas de construções na orla. "Por exemplo, os píeres deixam acumular areia de um lado e faltar no outro; existe uma corrente longitudinal na praia que transporta o sedimento ao longo dela. Quando se constrói um píer, por exemplo, ele acaba depositando sedimentos de um lado só", explicou.
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