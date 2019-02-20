Contorno de Iconha deve reduzir viagem em 53 minutos

Preparativos finais do contorno do MunicÍpio de Iconha Crédito: Marcelo Prest

Está prevista para os próximos dias a liberação do Contorno de Iconha, da BR 101 Sul, para o tráfego de veículos. A entrega da obra, que acontece com atraso de dois anos, promete acabar com os congestionamentos, já que os motoristas não vão mais precisar passar por dentro da cidade.

Segundo a assessoria da Eco101, concessionária que administra a rodovia, o trecho será entregue no primeiro trimestre deste ano. Mas a coluna Leonel Ximenes antecipou ontem que a inauguração pode acontecer antes do carnaval: já nesta sexta-feira, data pré-agendada pelo Palácio Anchieta, ou no dia 28.

O trecho possui oito quilômetros de extensão de pista duplicada e, com sua entrega, será possível percorrê-lo em aproximadamente sete minutos, com respeito ao limite de velocidade da via. Situação diferente da enfrentada hoje pelos motoristas com os constantes congestionamentos formados pelo tráfego de caminhões e carros de passeio na área urbana, o que pode atrasar a viagem em até uma hora. Com o contorno, o motorista vai economizar, portanto, 53 minutos.

A GAZETA esteve no contorno na manhã de ontem e acompanhou como estão os ajustes finais para a entrega da obra, como a colocação de placas de sinalização, grama para o escoramento de encostas e a finalização da construção de canaletas para o escoamento da água da chuva. Em uma parte do trecho era feito ainda o término da detonação de rochas.

O contorno conta com dois viadutos para acessar a cidade de Iconha em suas duas pontas, além de uma ponte sobre o rio que passa pela localidade e acostamentos. A obra acontece entre os quilômetros 374 e 379 da BR 101.

NOVELA

A construção do Contorno de Iconha faz parte dos compromissos assumidos pela concessionária que administra a rodovia no Estado, Eco101. As praças de pedágio começaram a funcionar em maio de 2014 e a promessa era que metade da BR 101 no Espírito Santo estaria duplicada em até cinco anos, o que não foi cumprido.

A obra do Contorno de Iconha teve início em 2016 com previsão de entrega em maio de 2017, entretanto, ocorreram vários adiamentos. No primeiro atraso, a Eco101 informou que o motivo foi o demora na emissão de licença ambiental e fixou a nova data de entrega para dezembro, mas adiou novamente para setembro de 2018, e depois novembro deste mesmo ano. O último prazo fixado foi primeiro trimestre de 2019.

Em setembro do ano passado, o então gerente da Eco101, Rodrigo Rodrigues, afirmou que o cronograma foi alterado devido à complexidade da obra e ao volume de chuvas daquele ano. Informou ainda que outros fatores como manifestações locais e a greve dos caminhoneiros também contribuíram para o atraso.

GARGALO

Para o presidente da Federação das empresas de Transportes do Espírito Santo, Gerson Pícoli, a entrega do contorno ajuda a resolver o gargalo no escoamento de produtos do Estado.

“Essa obra pronta é de fundamental importância para o escoamento dos produtos que transportamos. Dá velocidade no desenvolver da viagem e isso é fundamental para o atendimento da demanda”, assegura Gerson, que destaca também a importância da entrega do resto da BR duplicada.

ALÍVIO PARA MORADORES, APREENSÃO NO COMÉRCIO

Vista de parte do Contorno de Iconha, uma das obras mais esperadas da BR 101 que chegou à sua reta final. Crédito: Marcelo Prest

Na cidade de Iconha o clima é de expectativa entre motoristas, comerciantes e moradores para a liberação do trecho de oito quilômetros da BR 101 que contorna a cidade. A maioria comemora a retirada do tráfego de caminhões pesados da área urbana, que para eles vai deixar Iconha mais segura e limpa. Comerciantes, porém, se preocupam com a queda nas vendas para os viajantes.

O morador Valter Turismo, 35 anos, comemora a liberação do trecho. Para ele, além do trânsito local que deve melhorar, o desvio do fluxo de caminhões pesados para fora da cidade vai contribuir para o fim da poeira trazida pelos veículos.

“Aqui vai melhorar a poeira e o trânsito. Será um alívio, porque as casas têm que ficar fechadas por causa da poeira. Já o trânsito, em alguns dias temos engarrafamentos de mais de 20 quilômetros. Aí você não anda. Fica no carro com criança e parado”, afirma Valter.

Edvaldo Batista Santos, 48 anos, também é morador e vai com frequência no comércio e bancos da via principal de Iconha. Para ele, a redução da poluição sonora vinda do barulho dos veículos vai proporcionar uma melhor qualidade de vida na cidade. “É muito barulho aqui e as vezes temos que gritar para falar com as pessoas. Com menos carros isso vai melhorar”, disse.

Cansado dos constantes engarrafamentos que enfrenta ao passar pela cidade, o empresário do Rio de Janeiro Iranir Ferreira Gregório, de 38 anos, se diz aliviado em não ter mais que calcular seu tempo de viagem considerando os possíveis atrasos ao passar por Iconha.

“Sempre quando passo por aqui tem congestionamento. Agora vai ser bem mais rápido. Passar aqui é o caos. Em dias de pico já fiquei 35 minutos agarrado e isso complica muito a viagem”, relata Iranir.

Em um trecho, detonação de rochas está sendo finalizada Crédito: Marcelo Prest

COMÉRCIO

Já os comerciantes veem com preocupação a diminuição do fluxo de veículos. Na principal via da cidade é forte a presença de padarias, lanchonetes, lojas de vestuário e acessórios para veículos, que possuem entre os seus clientes os viajantes que passam por Iconha.

O comerciante Fábio Lorencini, de 33 anos, é dono de uma farmácia e de uma loja de produtos para alimentação saudável. Ele não desconsidera os pontos positivos para os moradores com a redução do trânsito de veículos, mas diz que a longo e médio prazo o comércio pode perder vendas.

“Em questão de estacionamento vai melhorar. Para viver é melhor, mas para o comércio vai dar um baque muito grande. O público uma hora vai diminuir. Quem não for parar aqui vai passar por fora, e quem não é visto não é lembrado”, disse Fábio.