Conheça a nova Família Real do Carnaval de Vitória

Nova Família Real do Carnaval de Vitória Crédito: Ryan Gouveia

A nova Família Real do Carnaval de Vitória foi definida na noite desta quarta-feira (16). O concurso aconteceu no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. Foram escolhidos o Rei Momo, a Rainha e duas princesas do carnaval capixaba.

Para o posto de Rei Momo, Thiago Lyrio foi o escolhido. A Rainha da vez é a Jordana Catarina. Para compor a família real, as princesas escolhidas foram Amanda Ribeiro e Aline Lamberti.

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PREMIAÇÃO

O escolhido a Rei Momo do Carnaval de Vitória foi premiado com a quantia de R$ 3 mil, assim como a Rainha. Já as princesas, ganharam R$ 1,5 mil cada uma.

OBRIGAÇÕES

- É obrigatória a presença da família real duas vezes por semana nos ensaios das escolas de samba de Vitória escolhidos pela Lieges;

- Serão cinco dias de ensaios técnicos, obrigatoriamente a família real precisa estar presente em três ensaios escolhido pela Lieges;

- É obrigatória a presença da família real nos três dias de desfile das escolas de samba de Vitória;

- É proibido ingerir conteúdo alcoólico em dias de apresentações nas agremiações, ensaio técnico e desfiles oficiais;

- Caso haja ausência de um dos integrantes da família real sem justificava previa e escrita, ocorrera multa proporcional na sua remuneração;