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Concurso

Conheça a nova Família Real do Carnaval de Vitória

O concurso aconteceu no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. Foram escolhidos o Rei Momo, a Rainha e duas princesas do carnaval capixaba

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 23:00

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 jan 2019 às 23:00
Nova Família Real do Carnaval de Vitória Crédito: Ryan Gouveia
A nova Família Real do Carnaval de Vitória foi definida na noite desta quarta-feira (16). O concurso aconteceu no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital.  Foram escolhidos o Rei Momo, a Rainha e duas princesas do carnaval capixaba. 
Para o posto de Rei Momo, Thiago Lyrio foi o escolhido. A Rainha da vez é a Jordana Catarina. Para compor a família real, as princesas escolhidas foram Amanda Ribeiro e Aline Lamberti. 
FOTOS
> Conheça (e cante!) os sambas das escolas do Carnaval de Vitória 2019
PREMIAÇÃO
O escolhido a Rei Momo do Carnaval de Vitória foi premiado com a quantia de R$ 3 mil, assim como a Rainha. Já as princesas, ganharam R$ 1,5 mil cada uma. 
OBRIGAÇÕES
- É obrigatória a presença da família real duas vezes por semana nos ensaios das escolas de samba de Vitória escolhidos pela Lieges;
- Serão cinco dias de ensaios técnicos, obrigatoriamente a família real precisa estar presente em três ensaios escolhido pela Lieges;
- É obrigatória a presença da família real nos três dias de desfile das escolas de samba de Vitória;
- É proibido ingerir conteúdo alcoólico em dias de apresentações nas agremiações, ensaio técnico e desfiles oficiais;
- Caso haja ausência de um dos integrantes da família real sem justificava previa e escrita, ocorrera multa proporcional na sua remuneração;
- É de extrema importância em se vestir bem, com elegância e decência.

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