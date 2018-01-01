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Confira os números sorteados na Mega-Sena da Virada

A Mega-Sena vai pagar o maior prêmio da história: cerca de R$300 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 01:08

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 01:08

Mega da Virada vai pagar mais de R$ 300 milhões, revela Caixa Crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo o maior prêmio da Mega-Sena da Virada na história do Brasil: cerca de R$305 milhões. Os números do sorteio 2000 sorteados foram: 3-6-10-17-34-37. O sorteio foi realizado às 20h50, no estúdio da Rede Globo, em São Paulo. O prêmio é de R$ 306.718.743,71.
Se não houver acertador das seis dezenas, o dinheiro vai para os acertadores de cinco dezenas ou de quatro dezenas.
A Caixa informou neste domingo que o prêmio da Mega-Sena poderia chegar a R$ 305 milhões, o maior da história. Inicialmente, o previsto era de R$ 280 milhões.
As apostas para a Mega da Virada se encerraram às 14h (horário de Brasília) deste domingo, 31 de dezembro. A aposta simples custa apenas R$ 3,50.
 
 

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