Confira os números sorteados na Mega-Sena da Virada

Mega da Virada vai pagar mais de R$ 300 milhões, revela Caixa Crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo o maior prêmio da Mega-Sena da Virada na história do Brasil: cerca de R$305 milhões. Os números do sorteio 2000 sorteados foram: 3-6-10-17-34-37. O sorteio foi realizado às 20h50, no estúdio da Rede Globo, em São Paulo. O prêmio é de R$ 306.718.743,71.

Se não houver acertador das seis dezenas, o dinheiro vai para os acertadores de cinco dezenas ou de quatro dezenas.

A Caixa informou neste domingo que o prêmio da Mega-Sena poderia chegar a R$ 305 milhões, o maior da história. Inicialmente, o previsto era de R$ 280 milhões.

As apostas para a Mega da Virada se encerraram às 14h (horário de Brasília) deste domingo, 31 de dezembro. A aposta simples custa apenas R$ 3,50.



