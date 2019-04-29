Confira o resultado do Concurso Fotográfico sobre o Convento da Penha

Foto campeã do concurso do Gazeta Online Crédito: Daniel Carvalho

Com mais de 500 inscrições no Instagram usando a #capixabasdefé, o concurso fotográfico do Gazeta Online, que teve 50 cliques selecionados para a votação popular, já tem seu grande vencedor. O @ddfcarvalho foi o campeão com quase 25% dos votos, totalizando 2.771 cliques.

Na segunda colocação ficou @chahoudsamuel, com 23% da preferência popular, somando 2.637 votos. Em terceiro lugar ficou o @rigoni_rigoni_oficial, que obteve 1.413 votos, figurando-se com 13% na votação.

Foto que ficou em 2º lugar no concurso do Gazeta Online Crédito: Samuel Chahoud

O primeiro lugar ganhou um jantar para duas pessoas no Restaurante Cosmô, na Praia do Canto, em Vitória. O vice-campeão levou uma sessão de Spa Express na Clínica Excelência. O terceiro lugar ganhou dois pares de ingressos para curtir um cineminha em qualquer dia, qualquer filme. Os vencedores devem entrar em contato com o Gazeta Online por mensagem privada no Instagram.

A votação popular teve início no dia 23 de abril e foi encerrada nesta segunda-feira (29). A enquete teve um total de 11.194 votos.